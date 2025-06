Ione Belarra vuelve a exigir al Gobierno no firmar "ningún aumento" del gasto en Defensa: "Fuck Trump y fuck OTAN"

Este miércoles, en la segunda jornada de la cumbre de la OTAN, los 32 miembros de la Alianza Atlántica votarán por fijar el gasto en Defensa en un 5%. España ya anunció su posición con este objetivo, asegurando que solo alcanzaría el 2% del PIB, unas declaraciones con las que el presidente estadounidense, Donald Trump, no está de acuerdo.

En este sentido, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha arremetido este miércoles en el Congreso de los Diputados contra el Gobierno, y el presidente Pedro Sánchez al asegurar que, a pesar de manifestar su negativa de incrementar el gasto, firmarán el acuerdo con la OTAN para la subida del gasto en Defensa y que lo harán "con brutales recortes" a los servicios públicos.

"La mentira tiene las patas muy cortas y esta vez a ustedes no les ha durado ni 24 horas", haciendo referencia a las declaraciones del secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, negando las palabras de Sánchez sobre que España había llegado a un acuerdo con la OTAN y solo destinaría al 2%. "Hoy en la cumbre van a firmar la mayor traición a la gente trabajadora de este país desde que Zapatero aceptó las políticas de austeridad hace una década", ha criticado.

Ha exigido al Ejecutivo que España abandone la OTAN calificándola como "una organización criminal y terrorista", además de que no sirve que no firmen la subida del 5% del PIB sino que no quieren que lleguen a un acuerdo con "ningún aumento".

No solamente ha cargado contra el Gobierno, también lo ha hecho con Trump de quien afirma que España sigue sus órdenes poniendo así "peligro" a la ciudadanía. "Por mucho que le moleste a la derecha hay que decir alto y claro, señora Montero, 'fuck Trump y fuck OTAN'" ("que le jodan a Trump y le jodan a la OTAN"), ha señalado.

España contra la comunidad internacional

Sin embargo, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha dirigido a la líder de la formación morada como "la única persona en el mundo" de la posición de Sánchez de no incrementar el gasto en defensa. Montero vuelve a reiterar la "posición propia" del gobierno y Sánchez "contra viento y marea del conjunto de la comunidad internacional" al manifestar que no aumentaría el gasto por encima del 2% "frente al 5 que se nos quería imponer".

Además ha reprochado que el partido morado esté dando más "credibilidad" a los mensajes de las redes sociales como "tuits", que realmente a los "posicionamientos oficiales". Y ha dejado claro recordando que el Gobierno de Pedro Sánchez "defiende la paz y no va a subir el gasto en defensa".

