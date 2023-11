La investidura 'express' del PSOE tendrá que esperar: las negociaciones con Junts están congeladas

El 'número tres' del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Santos Cerdán, volaba hasta Bélgica para reunirse con Carles Puigdemont. El objetivo era claro: conseguir los apoyos de Junts para lograr la investidura de Pedro Sánchez.

El PSOE ya ha firmado acuerdos con Sumar para reeditar un gobierno en coalición y con ERC, a quién promete el traspaso de Rodalies a la Generalitat y la condonación de parte de la deuda catalana. Pero los siete escaños de Junts se le resisten.

Los planes previstos por el partido de Sánchez se rompieron cuando no pudieron registrar la ley de amnistía el pasado viernes porque no había acuerdo con Puigdemont. Y el acuerdo sigue sin llegar pese a las intensas reuniones.

"No cambiaremos la prudencia (...) por más prisas que algunos tengan"

El político huido a Bruselas dejó claro que no tenía prisa por cerrar un acuerdo y se mantenía prudente. "Siempre hemos dicho que por tratar con el sistema político español todas precauciones son pocas. Nos mantenemos, y nos afianzamos. No cambiaremos la prudencia y precauciones que hemos mantenido hasta ahora por más prisas que algunos tengan", escribía Carles Puigdemont en su cuenta de 'X' (antiguo Twitter).

La cúpula negociadora de Junts ha llegado al Parlamento Europeo, donde también se encuentra el expresidente de Cataluña Carles Puigdemont. El secretario general, Jordi Turull, la presidenta del partido, Laura Borrás y la portavoz en el Congreso Miriam Nogueras para debatir -dentro de su propio partido- la llegada de un acuerdo de investidura con el PSOE.

Aplazan la investidura para la próxima semana

Pese a los intentos de los socialistas de terminar la semana con Pedro Sánchez investido como presidente del Gobierno de España. esto no se cumplirá. El PSOE y Junts han dejado atrás las prisas por intentar que el debate de investidura se celebrase esta misma semana y ya apuntan a la siguiente pero sin pausa alguna en la negociación del acuerdo que la permita.

Fuentes socialistas asumen ya que sus planes se trastocan y apuntan que existe "una alta probabilidad" de que la investidura sea la semanaque viene por los "escollos" sobre la amnistía. Los negociadores quieren cerrar una ley de amnistía "sin fisuras" para que pase el aval del Tribunal Constitucional. Pero las negociaciones tienen fecha límite: si el 27 de noviembre no hay investidura, se convocarían automáticamente elecciones.

Las negociaciones para llegar a un pacto se enfriaron y lo que iba a ser una investidura 'express' de Pedro Sánchez parece que tendrá que esperar, como mínimo, unos días más. No descartan que las reuniones se prolonguen hasta la semana que viene e insisten en que aún hay tiempo para sellar un acuerdo.

Una ley de amnistía "sin fisuras"

Al parecer, uno de los escollos que está congelando las negociaciones entre Junts y PSOE pasaría por la ley de amnistía. Ambas formaciones políticas quieren estar seguros de que la ley se redacta sin fisuras y que superará el examen al que previsiblemente la someterá el Tribunal Constitucional, puesto que la oposición ya han adelantado que la recurrirán.

Los juristas de los dos partidos políticos están estudiando a fondo cada documento, para evitar algún "flanco débil". Mientras, las conversaciones siguen en marcha. La delegación socialista que se encuentra en Bruselas ha alargado su estancia y pretende continuar en la capital belga hasta cerrar definitivamente un acuerdo.

Señalan que en las discusiones no se están tratando nombres propios y por el contrario los esfuerzos están concentrados en hacer una ley "impoluta".

Protestas en Madrid en contra de la amnistía

Mientras la investidura del socialista Sánchez se negocia en Bruselas, en Madrid se están produciendo protestas frente a la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz. Los asistentes quieren dejar claro su rechazo a la ley de amnistía y los acuerdos -con independentistas- para formar gobierno.

La quinta jornada de protestas en la calle Ferraz de Madrid se salda con siete detenidos, entre ellos un menor de edad, y 30 policías heridos, han informado a 'EFE' fuentes policiales.

Estas detenciones se suman a las tres practicadas el lunes en el mismo lugar después de que un grupo ultra de unas 200 personas arrojara botellas y objetos contra los agentes de la Policía y cortara las bridas del vallado de seguridad de la zona.

Los arrestos se produjeron por presuntos delitos de desórdenes públicos, según la información facilitada por la Delegación del Gobierno en Madrid.

Alrededor de 7.000 manifestantes se congregaron sobre las 20:00h en la sede socialista en una concentración no comunicada a la Delegación del Gobierno y después un grupo numeroso de ellos se dirigió hacia la Gran Vía con intención de llegar al Congreso de los Diputados, pero el dispositivo policial lo impidió.

Un joven se encadena frente al Congreso

Un joven de 28 años de Toledo se ha encadenado a un árbol en la plaza de las Cortes, frente al Congreso de los Diputados. Se encuentra en huelga de hambre desde este martes como protesta en contra de la amnistía del procés. Exige una repetición electoral y que la gente salga a la calle "de forma pacífica".

El encadenado porta una bandera de España y corea cánticos como "Sánchez vete ya, el pueblo no te quiere" o "Que te vote Txapote". "Pedro Sánchez en la campaña electoral lo primero que dijo es que no pactaría con etarras y lo que ha hecho ha sido pactar con etarras, dijo que traería a (Carles) Puigdemont frente al juez y no lo ha hecho, lo que va a hacer es una amnistía y se va a saltar la Constitución española y eso no lo podemos permitir los españoles", denuncia.

El PP juega sus cartas contra la amnistía

El Senado aprueba la propuesta de reforma del Reglamento planteada por el PP que dilatará la ley de amnistía. Además, prevé tramitarla por la vía 'exprés' con la intención de dejarla aprobada definitivamente el próximo martes.

La Mesa del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, ha tomado una decisión y rechaza las propuestas presentadas por el PSOE y otros partidos. Sin embargo, la portavoz socialista del Senado, Eva Granados, ya anunció que el PSOE llevaría la reforma del Reglamento al Tribunal Constitucional.