Inés Arrimadas reprocha al PP que solo quiera pactar donde tiene pocos escaños

La portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, ha pedido al PP que no piense en clave de partido y acepte acordar con Cs una fórmula "transversal" para las próximas elecciones en Galicia, en vez de limitar esa opción únicamente al País Vasco y Cataluña. "Creo que el debate tiene que ser en los tres territorios, debería serlo", ha declarado en una entrevista en Onda Cero, insistiendo en que en estas "circunstancias excepcionales" no deben primar los "intereses de partido".

En este sentido, ha criticado que el PP se muestre favorable a sumar en Cataluña, donde tiene muchos menos diputados que Cs, pero no en Galicia, donde gobierna con mayoría absoluta y Cs no tiene representación parlamentaria. "Si al final estamos pensando cada uno 'a mí aquí me va bien pero aquí no", entonces "no servirá para nada y nos presentaremos cada uno con nuestras siglas", ha añadido. Según ha explicado la diputada de Ciudadanos, su objetivo es hacer una propuesta "ilusionante y movilizadora" de los votantes "constitucionalistas" para hacer frente al nacionalismo en las urnas en las tres comunidades.