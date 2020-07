Los 'indignados' celebran su primera asamblea en Bruselas

Esta tarde han llegado las marchas procedentes de Madrid, Barcelona y otros puntos de España y Francia, que han sido recibidas con aplausos, abrazos y cántic os en español y francés.



Fuentes policiales calculan que son cerca de 400 personas las que se han reunido en el parque para celebrar su primera asamblea para decidir si mantienen su intención de acampar en este lugar, situado a apenas dos kilómetros del centro de la ciudad.



"Bruselas no es una meta, es un paso más", ha declarado un 'indignado' procedente de Barcelona, Julián García, que denuncia que "hay un problema de representación democrática".



Otro participante en las movilizaciones, Mario Molina, que ha recorrido el camino a pie desde la emblemática Puerta del Sol de Madrid, ha afirmado que "no hemos dudado que íbamos a llegar" y muy emocionado ha expresado la "satisfacción de que cada día" fueran recibidos por una asamblea durante su recorrido.



Deniegan el permiso para acampar

Las autoridades locales les han denegado el permiso para acampar, ya que la acampada libre no está autorizada en Bélgica. A la espera de una decisión del movimiento de indignados, al menos 30 tiendas de campaña han sido levantadas a la entrada del Parque Elisabeth.



La Policía ha confirmado que no ha habido incidentes desde la llegada de los indignados a Bélgica, pero ha advertido de que si mantienen la acampada tendrán que desalojarlos del parque.



El burgomaestre del distrito de Kolkelberg, donde se encuentra el Parque Elisabeth, ha reiterado que no autoriza la acampada, pero les ha ofrecido instalarse en un edificio público situado a apenas 50 metros del parque, según han informado fuentes policiales a Europa Press. Se trata de una antigua facultad que en estos momentos no está ocupada, pero que dispone de electricidad y agua y está preparada para las necesidades de los manifestantes.

Willy Meyer les ofrece visitar el Parlamento Europeo

El objetivo de los 'indignados' es permanecer acampados en Bruselas al menos hasta el sábado 15 de octubre, cuando se celebrará el 'Agora Internacional', primer encuentro internacional de 'indignados' de distintos países, y ya han programado una serie de actividades, entre ellas debates y talleres para esta semana.



En la víspera de la llegada de la marcha, el eurodiputado de Izquierda Unida, Willy Meyer, ha emitido un comunicado ofreciendo la oportunidad a los 'indignados' de acudir al Parlamento Europeo para trasladar sus quejas a la Cámara.



Sin embargo, participantes en la asamblea han replicado que si los eurodiputados quieren conocer su postura, son ellos los que deben ir a las asambleas y no al revés.