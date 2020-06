Los independentistas expresan su "rabia" por la decisión del Supremo y piden responder "llenando las urnas de libertad" el 21-D

Òmnium Cultural ha llamado a convertir la "rabia" y la "indignación" en cotos por la decisión del Tribunal Supremo respecto a los dirigentes independentistas en prisión "llenando las urnas de libertad" el 21-D, mientras que la Asamblea Nacional Catalana reitera que se trata de un "proceso político".

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha decidido dejar en prisión al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, al exconseller de Interior Joaquim Forn y a los líderes de ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, y fijar fianzas de 100.000 euros para los otros seis exconsellers en prisión. El juez considera que no hay riesgo de fuga, pero sí aprecia riesgo de reiteración delictiva en el caso de Junqueras, Forn, Sànchez y Cuixart.

El portavoz de Òmnium, Marcel Mauri, ha criticado en un apunte en su cuenta de twitter la resolución judicial: "Convirtamos la rabia y la indignación en energía para seguir construyendo una sociedad justa y cohesionada y, sobre todo, en votos que llenen las urnas de libertad".

Mauri, además, ha señalado que "no descansaremos hasta que volváis a casa". También vía twitter el vicepresidente de la Asamblea Nacional Catalana, Agustí Alcoberro, ha opinado que "queda muy claro que este es un proceso político" que "se hace muy difícil de entender.

La número diez de la lista de Junts per Catalunya (JxCat) y directora de la campaña, Elsa Artadi, ha calificado de "devastadora para la democracia" la decisión del juez del Tribunal Supremo Pablo Llanera sobre los exconsellers y 'los Jordis' encarcelados.

"Son noticias devastadoras, para los propios afectados que seguirán presos en Madrid, para sus familias y amigos y, sobre todo, devastadores para la democracia", ha afirmado Artadi en una rueda de prensa antes del inicio esta noche de la campaña electoral del 21 de diciembre.

La directora de la campaña de JxCat -lista que tiene como candidatos a Forn y Sánchez- se ha preguntado en qué lugar de Europa se empieza una campaña electoral con "presos políticos" y ha señalado: "No nos merecemos un país como este". "No nos merecemos un país con presos políticos y políticos en el exilio, un país gobernado por corruptos, un país que nos impide defender a los más vulnerables, que quiere romper el modelo de enseñanza catalana, que no responde a ninguna demanda de los ciudadanos, que aplica el expolio fiscal", ha denunciado.

En este sentido, ha remarcado que "la mejor respuesta es dar un resultado contundente" a favor del expresidente catalán y cartel de JxCat, Carles Puigdemont.

PDeCAT, en contra de la decisión

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha denunciado, que "es increíble tan poca justicia y sentido común". En Twitter, la dirigente del PDeCAT ha dicho que es "increíble tan poca justicia y sentido común", y ha remarcado que seguirán "luchando" para sacar "a todos" de la prisión. "Hagámoslo también el 21 de diciembre", ha concluido.