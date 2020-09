Los independentistas convocan un pleno del Parlamento para que vuelva a despedirse Quim Torra

El ya expresidente de la Generalitat Quim Torra comparece en el Parlament en un pleno específico sobre su inhabilitación, como solicitaron JxCat y ERC. En un comunicado, la Cámara informó que el presidente del Parlament, Roger Torrent, ha convocado el pleno, aunque fuentes parlamentarias habían explicado que la Junta de Portavoces había acordado que la sesión quedaba condicionada a la publicación del cese de Torra en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que todavía no se había producido. Después la Abogacía del Estado dictaminó que no era necesario al ser una sentencia.

Torra, invitado en el Parlamento

La Junta de Portavoces acordó la fecha en la reunión, después de que la Mesa admitiera a trámite la petición de celebrar el pleno con el voto favorable de JxCat y ERC, y en contra de Cs y el PSC-Units, que consideran que Torra no debería poder comparecer. En la solicitud del pleno, se invitaba a Torra a comparecer por su "significación institucional", ya que el reglamento de la Cámara contempla que se invite a personalidades en el pleno independientemente de que no tengan un cargo concreto, pero Cs y el PSC han defendido que esto se utiliza para que comparezcan entidades pero no un expresidente. Los únicos puntos del orden del día son la comparecencia de Torra, y el debate posterior entre los grupos.

Los socialistas no van

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ya ha anunciado que los socialistas no asistirán porque cree que supone una "manipulación e instrumentalización de la institución", y será una escenificación del independentismo, según él. Sí que asiste Cs, para "defender la dignidad de todos los catalanes ante aquellos que solo quieren seguir hablando del 'procés", ha afirmado el líder del partido naranja en Cataluña, Carlos Carrizosa.

Dudas sobre qué puede hacer el Gobierno en funciones

Una de las incógnitas que puede haber en este pleno, y en toda la actividad parlamentaria hasta que se disuelva la Cámara, es si los grupos pueden presentar propuestas de impulso de la acción del Govern, es decir, iniciativas que pidan medidas o acciones concretas al ejecutivo, ya que tras la inhabilitación de Torra está en funciones y su actividad es limitada, o si se deben ceñir a plantear propuestas declarativas.

Antes se reúne en sesión extraordinaria el Govern, presidido ya por el vicepresidente Pere Aragonés (ERC), que debe aprobar el decreto de sustitución al frente del ejecutivo.