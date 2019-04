Iglesias: "Me temo que tarde o temprano Pedro Sánchez permitirá un Gobierno de Rajoy"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha desvelado este lunes que sus diputados votarán al socialista Patxi López para presidir el Congreso de los Diputados si éste pasa a la segunda vuelta frente a la 'popular' Ana Pastor.

Iglesias ha justificado esa decisión porque los miembros de Unidos Podemos son "responsables". Así, ha lamentado que el PSOE y su líder, Pedro Sánchez, no quisieran este lunes hacer un compromiso recíproco y apoyar a Xavier Domènech y si es éste quien pasa a la segunda vuelta.

Domènech no ha obtenido el apoyo de los nacionalistas catalanes ni de los vascos, así que el líder de Podemos les ha advertido, en especial a CDC, que tendrá difícil explicar en Cataluña el haber pactado con el PP a cambio de conseguir grupo parlamentario. "Han llegado a un acuerdo con quien quiere meterles en la cárcel y a lo mejor lo consiguen en el caso del señor Homs", ha advertido. Iglesias ha lamentado que, dado que ni el PSOE ni los nacionalistas apoyarán a Domènech, este martes no pueda "previsualizarse" una "posibilidad de investidura distinta y de gobierno distinto al PP".

Incluso ha sugerido que esa alternativa ya no es posible: "Si hoy no hemos logrado ese acuerdo, los números no dan para una alternativa al PP y será el PSOE quien decida si se abstiene o hay elecciones".DA POR PERDIDOS LOS GRUPOS Además, preguntado si da por perdida la posibilidad de que cada confluencia de Podemos tenga su propio grupo, ha respondido que "no sólo eso", sino que "se prefigura una mayoría de gobierno, es la crónica de una muerte anunciada y tarde o temprano el PSOE se abstendrá" para que el PP gobierne.En ese sentido, ha aludido a la "dureza" con la que algunos dirigentes del PSOE apostaron por la abstención durante el Comité Federal del PSOE. "Me dejó el corazón helado", ha dicho.