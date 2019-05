Iglesias y Errejón se echan en cara sus diferencias

En una entrevista en el programa de su compañero Juan Carlos Monedero, Pablo Iglesias ha criticado a los medios y a los poderes que van contra Podemos, una de las causas de la situación del partido a su entender. Aunque asume que el secretario general "tiene responsabilidad siempre", pero los malos resultados los achaca a la mala implantación, la juventud del proyecto, la falta de portavoces y cuadros preparados.

También ha dicho que no se ha vendido para que hablen bien de él, que es de izquierdas, no nueva izquierda -como se ha definido Errejón- y que no quiere entrar en las "miserias psicológicas de nadie, ni en los complejos, ni en los rencores de nadie".

A Errejón le han preguntado por esto y por su marcha de Podemos: "A veces las lógicas de partido son así y no permiten que se hagan ciertos análisis que permitan enmendar las trayectorias que no son buenas", ha remachado el candidato de Más Madrid a nivel regional. También ha dicho que la formación morada tomó la decisión ideológica de "ocupar el espacio de IU" y que esa determinación tiene un "correlato también de ocupar el espacio electoral de IU". Preguntado por la afirmación del secretario general de Podemos, que aludió a que los que defienden la nueva izquierda acaban en el PSOE, Errejón cree que "es humanamente comprensible que cuando uno tiene malos resultados se aplique a buscar culpables, pero es un mecanismo que no ayuda a encontrar soluciones".

Iñigo Errejón, ha respondido "con cierto relajo" que el futuro de Podemos ya no le compete y que a esta formación le hubiera ido mejor si se hubiera integrado en la plataforma Más Madrid, un proyecto "ilusionante" que no piensa extender a nivel nacional -como muchos piensan- porque está centrado en crear su estructura en la región. Ha señalado que su situación en Podemos "no la tiene clara" y que entiende que se le echó porque fue expulsado de los grupos de comunicación de la formación morada, si bien le hubiera gustado que alguien le hubiera dicho "más oficialmente" que estaba fuera del partido.

