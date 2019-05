Las críticas de un candidato de Podemos a Pablo Iglesias: "Coletas, no se te ocurrió otra idea que hablar de Amancio Ortega"

El candidato de Unidas Podemos en la localidad de Denia (Alicante), Alex Rodenkirchen, ha culpado a Pablo Iglesias por los malos resultados del partido en las elecciones autonómicas y municipales del 26M y le ha dedicado unas duras palabras.

"Estimado Pablo Iglesias, coletas. Denia iba muy bien, como todas las poblaciones, porque estábamos haciendo un trabajo excelente, y no se te ocurre otra genial idea que hacer un mitin y hablar de Amancio Ortega. Hace hace una semana y media, la gente me decía 'te apoyo', y después de este comentario me dijeron ''ojalá nunca tuvieras cáncer'", asegura.

"A veces, los políticos, en campaña, deberían morderse la lengua y callarse la puta boca", dijo muy dolido Rodenkirchen en una rueda de prensa.

Iglesias, que no compareció ante la prensa la noche electoral, reconoció públicamente los malos resultados al día siguiente:

