El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, se mostró este viernes "absolutamente convencido" de que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, al final no cometerá "la irresponsabilidad" de obligar a los españoles a votar otra vez "por una obsesión absurda y fuera de época de un Gobierno de partido único".

Durante su intervención en la reunión con la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones que se celebró en el Congreso de los Diputados, Iglesias pidió "calma" ante la investidura. "Es lógico que el PSOE esté trabajando en estas semanas para buscar sacar adelante la investidura con la derecha", se reafirmó.

Atribuyó esto a la estrategia del PSOE de "tener la oportunidad de no depender exclusivamente" de Unidas Podemos para no estar atados a políticas progresistas. En base a ello, reflexionó que es lógico que busquen el apoyo de la derecha, aunque "no es lo más probable" que lo consigan dadas las posturas del PP y Ciudadanos.

A partir de ahí, Iglesias vaticinó que Sánchez tendrá que "reconocer lo evidente" cuando terminen sus intentos de asegurarse "un Gobierno cómodo que no esté comprometido necesariamente con las políticas de izquierdas, que es lo que implica un acuerdo con Unidas Podemos".

Así, se mostró convencido de que en el PSOE reconocerán que "lo más sensato" para España es "un acuerdo integral de gobierno con políticas progresistas y con equipos de gobierno mixtos, plurales y progresistas".

Eso sí, admitió que van a venir semanas "muy difíciles" hasta llegar a este punto, porque habrá "muchas presiones para intentar hasta el final que la derecha les dé la investidura". "Pero si esto no sale, estoy convencido de que tendrán que negociar con nosotros lo que a nuestro juicio es lo mejor para España: un gobierno estable con una base parlamentaria amplia y plural como única garantía de que determinadas cosas que no se han hecho en el pasado, como garantizar las pensiones, se van a hacer", sintetizó.