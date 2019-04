Iglesias considera "imprescindible" para pactar con Sánchez un Gobierno proporcional

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha dicho que "no cree en la vía" de votar una investidura de Pedro Sánchez "sin entrar en el gobierno" y ha advertido de que es "imprescindible" para un acuerdo la "composición proporcional" al resultado del 20D de un gobierno del PSOE, Podemos y sus confluencias e IU.

Tres días después de su oferta de gobierno al PSOE, Iglesias, que habló anoche con Sánchez, ha defendido la necesidad de que "entre savia nueva en los aparatos del Estado" y se ha comprometido a someter a una "consulta vinculante" de los inscritos en Podemos un eventual acuerdo de Gobierno, así como una hoja de ruta de cambios constitucionales, cuando "todo esté escrito en un papel".

En una entrevista radiofónica, el líder de Podemos ha hecho hincapié en la exigencia de una vicepresidencia y de la mitad de los ministerios, dados los 5 millones de votos que ha obtenido, 300.000 menos que el PSOE. Sobre las competencias que tendría el ministerio de Plurinacionalidad que propone, ha explicado que sería reconocer la la diversidad territorial del país y la "nacionalidad", y "ojalá" que su titular pudiera ser el portavoz de En Comu Podem en el Congreso, Xavier Domenech.

Tras subrayar que su propuesta de referéndum en Cataluña "gana cada vez mas apoyos", ha asegurado que, no obstante, "no se negocia con líneas rojas" y que, si el PSOE tiene una propuesta mejor, está "dispuesto a escucharla". Sobre la conversación de 20 minutos que tuvo anoche con Sánchez, ha explicado que trasladó al líder socialista que la "confianza" entre ambos debe "basarse en los hechos", no en "buenas palabras".

"Hemos construido una hoja de ruta de trabajo que puede hacer que confiemos en vosotros", le dijo Iglesias a Sánchez, con quien cree que sería bueno establecer una "dinámica de diálogo continuo". En la entrevista, Iglesias también se ha referido a las próximas elecciones autonómicas en Galicia, donde ha ratificado su "apuesta clara" por la confluencia con En Marea, convencido de que será la candidatura que gane esos comicios. A este respecto, ha dicho que "respeta la opinión de un militante" como el secretario general de Podemos en Galicia, contrario a esa concurrencia.

Sobre el elogio que hizo el pasado viernes en su rueda de prensa en el Congreso al "abrigo de pieles muy bonito" que -según él- llevaba la periodista que le preguntó por los que comparan su oferta de gobierno con una "coalición de perdedores", se ha reafirmado en él y ha asegurado que no pretendía "ofender". "Es diferente referirse a los piojos que decir que un abrigo es bonito, pero si aun cuando pretendo elogiar he ofendido pido disculpas", ha rematado.