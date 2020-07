Griñán descarta presentarse a las próximas primarias para liderar el PSOE

José Antonio Griñán ha asegurado que su ciclo político acabará cuando deje de ser presidente de la Junta de Andalucía y que[[LINK:INTERNO|||20121029-NEW-00005-false||| no se presentará a unas primarias]] para ser candidato del PSOE en las próximas elecciones generales.

En una entrevista, Griñán afirma "rotundamente" que "si hay primarias, y las habrá", no se presentará y que su "única ambición de cargo público es el de la Junta de Andalucía; cuando deje de serlo, acabará mi ciclo".

"Tengo un mandato con el pueblo andaluz que no voy jamás a desairar. Nunca", insiste Griñán, y adelanta que si se siente como ahora, se presentará a las próximas elecciones autonómicas.

El presidente federal del PSOE [[LINK:INTERNO|||20121028-NEW-00017-false|||asegura que apoya sin reservas al secretario general]], Alfredo Pérez Rubalcaba, que no está de acuerdo con la celebración de un congreso extraordinario y que las primarias deben tener lugar "lo más próximo posible a las elecciones generales". Rechaza las acusaciones de ambigüedad respecto a su hipotética candidatura a la secretaría general del PSOE: "No soy ambiguo, no me descarto porque nunca me he postulado".

Según Griñán, en lo único que puede diferir con Rubalcaba es en la necesidad de hacer autocrítica, ya que, para el presidente andaluz, es "lo que están esperando los ciudadanos". Apunta que el PSOE se equivocó al cambiar la Constitución, al no introducir la dación en pago para las hipotecas y al haber derogado el impuesto de patrimonio.