Griñán asegura que Chacón "ha entendido el mensaje de las urnas"

El presidente de la Junta y secretario general del PSOE-A, José Antonio Griñán, ha agradecido hoy el gesto "encomiable" de la ministra de Defensa, Carme Chacón, al no presentarse a las elecciones primarias de su partido y ha dicho que ella "sí ha entendido muy bien el mensaje de las urnas".

En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Parlamento autonómico, Griñán ha expresado "en nombre de los socialistas andaluces" su "reconocimiento al gesto de generosidad, de cariño al partido y sobre todo de subordinar los intereses particulares a los del partido y los ciudadanos", que en su opinión ha realizado la ministra de Defensa.

"Ella sí ha entendido muy bien el mensaje de las urnas y sabe que distraerse ahora mismo en cuestiones orgánicas es un error y ha dado un paso adelante que no puedo sino encomiar y agradecérselo", ha dicho Griñán, que ha reconocido haber hablado con Chacón "mucho y muchas veces, en las últimas horas y en las anteriores".

"He compartido sus reflexiones y lo que una gran amiga mía me ha querido expresar, y yo he dado mi opinión", ha explicado el presidente andaluz, que ha dicho que el escenario que se abre ahora es el de "un Comité Federal que cumplirá el reglamento y abrirá las primarias, como debe ser en una circunstancia como esta porque así está escrito en los reglamentos del partido". Griñán ha resaltado que esas primarias estarán abiertas "para el que quiera presentarse" y ha evitado pronunciarse sobre la posibilidad de que lo haga el vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, ya que ha argumentado que se trata de "una decisión personal que tiene que tomar él".

El presidente andaluz, que ha dicho que ha hablado "con mucha gente en estos días", ha afirmado que desde la dirección del PSOE-A se han mantenido contactos con todos los secretarios provinciales "sin excepción" ante el Comité Federal del sábado y que la posición de los socialistas andaluces es "unánime de lo que yo diga", ha sentenciado.