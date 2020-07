González Pons insta a Wikileaks a investigar a Rubalcaba para revelar "verdades"

El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha invitado este lunes al portal de información Wikileaks a descubrir al vicepresidente del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, porque "tendrá oportunidad de sacar no sólo secretos oficiales, sino verdades que llevan mucho tiempo pidiendo ser desveladas".



"Rubalcaba es candidato a la siguiente investigación de Wikileaks si es que apostamos por la libertad de información y el esclarecimiento de todas las verdades donde haya una democracia", ha advertido el dirigente popular, en declaraciones a los medios, antes de pronunciar la conferencia 'Nuevas tecnologías, nuevos derechos y nuevos ciudadanos'.



Tras señalar que el Gobierno debería "replantearse" la acumulación de poder que queda en manos del vicepresidente Rubalcaba, González Pons ha señalado que la web que reveló información secreta en Estados Unidos (EE.UU.) sobre las guerras de Afganistán e Irak y Pérez Rubalcaba "son el uno para el otro". "Son como el sheriff de Nottingham y Robin Hood", ha ironizado.



"El día que Wikileaks descubra a Rubalcaba, sus años en la época de los GAL y en el actual Ministerio del Interior y su paso a la portavocía del Gobierno tendrá oportunidad no sólo de sacar secretos oficiales sino verdades que llevan mucho tiempo pidiendo ser desveladas", ha ratificado.



Al tiempo, ha incidido en que el vicepresidente maneja "todas las fuentes de información confidencial del Gobierno", mientras que gestiona también "intereses de los medios públicos y privados", y se ha mostrado convencido de que, con esta acumulación de cargos, la libertad de expresión "sufre".



"Que ningún español espere que Rubalcaba genere ningún puesto de trabajo porque no va a garantizar nada más que el suyo y el de Zapatero --el presidente José Luis Rodríguez Zapatero--", ha advertido, para concluir que, cuándo éste "llega", la verdad "siempre es la primera víctima".