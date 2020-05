El gobierno vasco quiere celebrar las elecciones el 12 o el 19 de julio después de aplazarlas por el coronavirus

El gobierno vasco baraja dos fechas -el 12 o el 19 de julio- para celebrar las elecciones que tuvieron que aplazar el 5 de abril por la epidemia de coronavirus. El consejero y portavoz del gobierno vasco Josu Erkoreka ha explicado en rueda de prensa que el lehenkari, Íñigo Urkullu, considera que "Euskadi está superando la epidemia, y que hay que poner en marcha medidas para un nuevo ciclo económico y social, la reflexión sobre elecciones debe hacerse ahora que hay dos fechas posibles".

Aseguran que tienen informes fiables especialmente ante la incertidumbre sobre posibles nuevos rebrotes en otoño. Desde el punto de vista jurídico "solo contamos con dos opciones posibles" y además señala el acuerdo del Consejo de los Diputados de mayo en relación a que la situación no es obstáculo para las elecciones y que señala que el Gobierno español coadyuvará para la mejora de las elecciones en las comunidades autónomas.

La decisión no tendrá en cuenta la convocatoria en Galicia

El portavoz ha recordado que la decisión es potestad del lehendakari. Sobre si debe coincidir con los comicios gallegos ha aclarado que no serán una referencia a tener en cuenta, que lo importante es la situación sanitaria de Euskadi. El lehendakari no va a tomar ninguna decisión mientras no se levante la emergencia sanitaria, no tiene ninguna preferencia.

Si se escogiera el 12 de julio, el plazo para la convocatoria terminaría el martes de la semana que viene.

Galicia también anunciará este jueves las fechas posibles para los comicios. También los gallegos estaban convocados antes de que estallara la pandemia el 5 de abril.