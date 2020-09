El Gobierno reparte desde hoy 2.000 millones a las comunidades para gestionar la educación frente al coronavirus

Así lo ha anunciado la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa ofrecida al finalizar el Consejo de Ministros. Montero ha recordado que esta partida se detrae de los 16.000 millones de euros que forman ese fondo covid del que proceden estos recursos. El objetivo de esos 2.000 millones de euros será "reforzar el sistema educativo".



La finalidad de esta dotación será la contratación de nuevos profesores para servir de refuerzo en este curso. De este modo, se podrán ajustar las ratios a 20, tal como se han indicado en los planes del Gobierno, tal como ha explicado anteriormente la ministra de Educación, Isabel Celaá.

María Jesús Montero ha lanzado un mensaje de tranquilidad y confianza a la comunidad educativa ante el inicio del curso escolar. "Se están poniendo en marcha todas las medidas adaptadas a cada centro", afirma Montero. En su opinión, la gravedad de los contagios no es tan seria como los registrados en marzo. Además, Montero ha insistido en que el Gobierno se muestra esperanzado en contar con al vacuna a finales de este año o principios del próximo.



Tanto en Educación como en el resto de ámbitos, Montero ha insistido en la gestión en torno a la cogobernanza. "Vamos a seguir prestando apoyo a las comunidades en esta cogobernanza que preside esta relación", ha recalcado Montero.

Problemas de los padres durante el curso

Va a haber diferentes casuísticas que condicionen el acogerse a una baja laboral en caso de que un menor resulte positivo o sospechoso de contagio por coronavirus. Montero ha explicado en la rueda de presa posterior al Consejo de Ministros, que cuando un niño sea positivo, "hay obligación de mantener la cuarentena pro los convivientes y se debe acompañar de la baja laboral para mantener la cuarentena". Los padres de los niños positivos, sin duda para Montero, son convivientes y tendrán derecho a una baja laboral que es retribuida según las percepciones que tiene contemplada la Seguridad Social.

El otro supuesto es cuando se recomienda que el niño, aún siendo negativo en la prueba PCR, mantenga una cuarentena. Sería el cuidador del paciente en cuarentena, no el enfermo. En este sentido se contempla una flexibilidad laboral, incluso de no cumplir el cien por cien de la jornada, para permitir acompasar ese período. "Es un programa útil, previsto por el Gobierno para que no recaiga, además, sobre la mujer. Tranquilidad, puesto que hay mecanismos y si se necesita articular alguna medida, se buscarán mecanismos en pro del bienestar general. Si alguien se salta la cuarentena, nos perjudicamos todos, por lo que todos debemos contribuir", afirma la ministra Portavoz, María Jesús Montero.

Negociación de unos "Presupuestos de Gobierno"

Los Presupuestos Generales del Estado tienen tres bloques claros: el bloque de fiscalidad, el bloque de funcionamiento ordinario de las instituciones y el bloque relativo a los fondos europeos.

"Iremos trabajando con todos los grupos políticos que no se han autoexcluido de este proceso de negociación y serán reuniones del Gobierno de coalición", algo que Montero ha querido plantear con claridad. "Son presupuestos del Gobierno, por tanto, que se aprueban por el Gobierno y eso implica que las dos formaciones se tienen que encontrar relativamente cómodas en las conversaciones que mantengamos con el resto de los grupos políticos". Según Montero, los procesos de negociación son dinámicos por definición.

Montero aclara que las reuniones empiezan hoy y que "hay que articular todos los mecanismos que nos permitan impulsar la creación de empleo y la economía, pero que al tiempo nadie se queda atrás". Son dos ejes fundamentales en para el Gobierno, ha puntualizado.

"Escucharemos todas las propuestas que todos quieran hacer, pero lo importante es tener una actitud constructiva y tener una respuesta de país a la situación que estamos viviendo. a esta situación de crisis sanitaria por la pandemia de coronavirus. Este momento no es igual que momentos anteriores y estos presupuestos no se parecen a los anteriores. Tenemos la necesidad de dar una respuesta de país y cuantos más actores se sumen, mejor iremos hacia adelante", afirmaba Montero.

"Serán unas cuentas públicas progresistas, pero también unos Presupuestos que cierren las brechas de desigualdad que puedan darse en esta situación. Montero ha recordado que los Presupuestos van a estar en línea con las estrategias que provienen de Europa. "Serán unas cuentas ecológicas, digitales, feministas y de cohesión, que son las líneas que también anima Europa. Unas cuentas que permitan el crecimiento económico y unas cuentas que permitan que se pacten con otras formaciones que no tengan las mismas posturas ideológicas que el Gobierno".

Avances en la Ley del Teletrabajo

"Vamos a dejar que el diálogo social avance", en opinión de Montero, se está cerca del acuerdo y considera el Teletrabajo una herramienta definitiva y fundamental para avanzar, por lo que el Gobierno lo va a intentar en todos los sentidos.

En este sentido, ha destacado que el texto va mucho más allá de lo que inicialmente se había planteado el Gobierno y ha agradecido el esfuerzo de todas las instituciones para dar un salto cualitativo que permita hacer frente a esta situación generada por la pandemia por coroanavirus.

Sobre la gestión del coronavirus en Madrid

"Le puedo asegurar que el Gobierno ha puesto al servicio de las comunidades todos los mecanismos disponibles". Montero considera que desde el Gobierno se ha puesto todo de su parte para facilitar la gestión de la pandemia por coronavirus.

En su opinión, la cogobernanza no es una frase hecha, "cuando uno entrega todos los mecanismos e instrumentos como los rastreadores, que ya han sido solicitados por 11 comunidades autónomas, con mecanismos que permiten complementar la gestión de la crisis".