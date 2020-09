Inés Arrimadas ve complicada la negociación de los Presupuestos con un Gobierno integrado por Podemos

Ciudadanos tiene la voluntad de ayudar y negociar los Presupuestos Generales del Estado, pero quiere ser una pieza clave. Inés Arrimadas, presidenta de ciudadanos, pone el foco en los fondos europeos que tendrá que gestionar este Gobierno y en la situación que estamos viviendo provocada por la pandemia de coronavirus y por la crisis sanitaria y económica que se está afrontando.

En circunstancias normales, pues sería muy complicado, que, se ponga a negociar unos Presupuestos con un Gobierno dónde está Podemos. ¿Por qué es muy complicado? Pues porque normalmente", afirma Inés Arrimadas.

Gestión de los fondos europeos

En opinión de Arrimadas, "no estamos ante una situación normal, tienen que llegar 140 mil millones de euros de Europa". Arrimadas ve complicado ejecutar esos fondos europeos sin unos Presupuestos, "y esos Presupuestos ya no van a ser los que quería hacer Pablo Iglesias porque no va a poder, gracias a Dios".

Inés Arrimadas, en una entrevista concedida a Carlos Alsina en Onda Cero, recordaba que lo que quiere Ciudadanos ante la gestión de estos Presupuestos es ser "una herramienta útil".