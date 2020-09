Las grandes ciudades afectadas por nuevas restricciones por el coronavirus se conocerán tras la reunión de Gobierno y comunidades

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha declarado que tras la reunión del Grupo Covid-19 entre Gobierno y Comunidad de Madrid, propondrá una acción coordinada a las ciudades de más de 100.000 habitantes con alta incidencia del coronavirus, en principio con más de 500 casos por 100.000 habitantes con PCR positivo superior al 10% y con las UCI por encima del 35%. Aunque el dato concreto se conocerá tras la reunión con las comunidades. Ya ha contactado con los diferentes consejeros. Supondrá restricciones de movilidad y de aforo. De esta forma no se aplicarían solo en Madrid, si no en todo el territorio con datos preocupantes de incidencia de la pandemia. Illa no ha querido referir las ciudades concretas a las que podría afectar. A falta de precisión, aunque la medida sea de ámbito nacional, puede que fundamentalmente en la lista estén ciudades de la Comunidad de Madrid.

Tras la reunión con Madrid

Antes, el Gobierno y la Comunidad de Madrid alcanzaron un principio de acuerdo para frenar la expansión del Covid-19. Las medidas aún están pendientes de ratificación en esa reunión con las otras CCAA, en el Consejo Interterritorial del Sistema de Salud, porque afectan a todo el territorio. Parece que se rebajan así los sucesivos enfrentamientos de estos días pasados. No obstante, la comunidad seguirá negociando los criterios técnicos para restricciones de movilidad y actividad ante la evolución del coronavirus. En la reunión con todas las comunidades trasladará su propuesta de que se realicen PCR de origen para mayor seguridad en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, así como un refuerzo en las estaciones de RENFE y AVE.

Medidas comunes en las grandes ciudades

En las ciudades de más de 100.000 habitantes -como es el caso de Madrid y de las principales localidades de su área metropolitana- se aplicarán los mismos criterios en toda España. Pero Madrid evita que se decreten solo para ella. Para municipios de menos de 100.000 habitantes serán las comunidades las que tomarán la decisión sobre posibles restricciones, atendiendo a las normativa y protocolos en el ámbito estatal.

Además, habrá un plan específico para Madrid y el Gobierno ha trasladado a la comunidad el cumplimiento de las peticiones realizadas la semana pasada en materia de Policía Nacional, Guardia Civil y Ejército.