El Gobierno de Madrid se plantea ir al Constitucional por el plan de ahorro energético

La Comunidad de Madrid continúa con los ataques al Gobierno central por la aprobación del plan de ahorro energético. Tras las palabras de Isabel Díaz Ayuso durante esta mañana y negarse a acatar las medidas -la ley dice que no se puede desacatar un Decreto Ley-, planean recurrirlas ante el Constitucional. Así lo ha avanzado el vicepresidente y consejero de Educación y Universidades, Enrique Ossorio.

Aseguran que analizarán "seriamente" el plan de ahorro y "si no es constitucional", lo recurrirán a la Justicia. "Todo aquello que nos parezca negativo para los madrileños y también, por supuesto, para los españoles, la Comunidad de Madrid, dentro de su ámbito de competencias, que no sea normativa básica, evidentemente no lo va a aplicar", señalaba Ossorio en declaraciones a la prensa en su visita de este martes al colegio público Tempranales de San Sebastián de los Reyes.

El consejero de Educación y Universidades ha puntualizado que "el Gobierno de Sánchez hizo varios decretos, leyes, declaraciones de Estados de alarma durante la pandemia también de tinte autoritario como este decreto, que fueron declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional".

La posición de las comunidades autónomas

Varias comunidades autónomas ya se han mostrado favorables al decreto, y es que, muchas han defendido que ya venían aplicando algunas de las medidas. Entre las comunidades donde gobierna el Partido Popular, no hay unanimidad. Andalucía ya ha informado que cumplirá el decreto. En Castilla y León y Murcia se encuentran analizando las medidas. Génova, por su parte, ya ha dado el visto bueno a la postura de Ayuso y la Comunidad de Madrid.

Madrid vuelve a cargar contra el Gobierno central

Enrique Osorio ha vuelto a poner en duda las medidas del Gobierno asegurando que adoptaron medidas que "no consiguieron mejorar la salud, pero sí consiguieron hundir la economía, y eso es en lo que la Comunidad está totalmente en contra". Destaca que la Comunidad de Madrid "no es como otras comunidades que el gobierno consiente que incumplan".

"No nos gusta nada de ese ejemplo y, por tanto, cumplimos las leyes. Ahora bien, en aquello que seamos nosotros competentes, por ejemplo en materia de Comercio, tendremos que analizar el Real Decreto Ley y en la medida que la Comunidad pueda ser competente no lo aplicaríamos", decía el consejero.

Aun así, ha querido matizar que ellos son "plenamente solidarios" con las decisiones de la Unión Europea (UE). Que son "plenamente conscientes" de que hay que ahorrar si lo dice el organismo europeo.

"Es una injerencia realmente descomunal que el Gobierno de España se ponga a decir cuál es la temperatura que debe haber en un lugar comercial, en un restaurante, en un cine, porque ya el comerciante y el empresario sabe que es la temperatura que debe poner para ahorrar energía por una parte, pero no para hundir el negocio", exclamaba.