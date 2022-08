Pedro Sánchez responde a Isabel Díaz Ayuso a cuenta del ahorro energético: "En España se cumple la ley"

Pedro Sánchez ha respondido a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ayuso, anoche, publicaba un tweet en su cuenta oficial en el que aseguraba que Madrid no cumpliría con el Plan de Ahorro Energético anunciado por el Gobierno en la tarde de ayer.

Ese Plan, que surge tras la petición de Bruselas a los Estados miembros de la UE de reducir el consumo energético, contempla diferentes medidas que han generado polémica tanto en el debate político como social.

Teresa Ribera hace unos días daba a conocer algunas de esas medidas que ayer se ratificaron en el Consejo de Ministros. La limitación de una temperatura máxima y mínima en verano e invierno es una de ellas. Los edificios públicos y grandes corporaciones (centros comerciales, almacenes, hoteles, cines) se deberá mantener la calefacción en invierno como máximo a 19ºC y en verano como mínimo a 27ºC.

Además, ese Plan también contempla el apagado a las 10:00 de la noche de los monumentos de las ciudades y de aquellos edificios pertenecientes a la Administración pública. Ante esto, Ayuso ha reaccionado, explicando claramente que "Madrid no se apagará".

Para la presidenta regional, estas medidas "generan inseguridad, espantan el turismo y el consumo, y provocan oscuridad, pobreza y tristeza". Así lo ha expresado a través de su cuenta de Twitter, donde, además, ha pedido al Gobierno un "criterio claro" para las administraciones y los ciudadanos.

Hoy, Sánchez se ha pronunciado y ha asegurado que en "la Ley en España se cumple. Esto es un Real Decreto Ley y se tiene que cumplir". Además, apelando a la necesidad de ser solidarios con el resto de países europeos, ha hecho un llamamiento a "todos los partidos políticos para que huyan de cualquier comportamiento egoísta, unilateral e insolidario".

"Ese comportamiento no representa el esfuerzo y compromiso europeísta de la sociedad española", ha explicado el presidente español.

Otras respuestas ante la negativa de Ayuso

Durante la jornada de hoy, son varios los ministros que han querido responder a Ayuso. Teresa Ribera ha asegurado que "muestra muy poca solidaridad y unos argumentos que no están a la altura"; la titular de Defensa, Margarita Robles, también se ha pronunciado al respecto asegurando que "no hay que hacer un política partidista como la que quiere Ayuso"; la vicepresidenta 1ª del Gobierno ha recalcado que se trata de un Real Decreto-Ley y que, por tanto, no se trata de una serie de recomendaciones, sino de obligaciones que hay que cumplir, y la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha asegurado que "es una forma de hacer política enormemente irresponsable".

Otros políticos como el presidente de Cantabria, de la Comunidad Valenciana o Andalucía, gobernada esta última por el Partido Popular tras la mayoría absoluta de Juanma Moreno, han anunciado que sí cumplirán con estas medidas.