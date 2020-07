Gobierno y Fiscalía no encuentran nuevos motivos para impugnar las listas de Bildu

El Gobierno y la Fiscalía no han encontrado motivos para impugnar nuevamente ante el Tribunal Supremo las listas de Bildu, a falta de pocas horas para que se cumpliese el plazo para impugnar candidaturas.



Así lo han señalado fuentes de la Abogacía del Estado y del Ministerio Público, que han asegurado que, en los seis días de campaña electoral transcurridos, no ha habido ningún nuevo indicio que permita solicitar la anulación de las listas de la coalición formada por Eusko Alkartasuna, Alternativa y abertzales independientes, que de este modo concurrirá a las elecciones.



Según las fuentes consultadas, la exhibición el pasado martes a su salida de prisión de una pancarta a favor de Bildu por parte del expreso etarra Ander Errandonea Arruti no constituye una causa de impugnación, ya que no se puede responsabilizar a la coalición de conductas de terceros.



La última reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) amplió el plazo de impugnación de candidaturas hasta el cuadragésimo cuarto día posterior a la convocatoria de las elecciones, cuando anteriormente todo el procedimiento debía estar concluido antes de que diera inicio la campaña electoral.

El pasado día 1, el Tribunal Supremo anuló las candidaturas de Bildu al estimar las demandas de la Fiscalía y el Gobierno y considerar que Bildu constituía "un cauce simulado y fraudulento para soslayar la ilegalización" de Batasuna y permitir a ETA volver a las instituciones".

Cinco días después, sin embargo, el Tribunal Constitucional revocó esa decisión y permitió a la coalición concurrir a las elecciones locales del próximo día 22.