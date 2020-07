El Gobierno catalán contempla demandar a los 'indignados' del 15-M

El Gobierno catalán se personará ante la justicia contra los 'indignados' que el pasado miércoles 15 de junio trataron de bloquear el acceso de los diputados al Parlamento autonómico. Tras el Consejo Ejecutivo, el portavoz del Ejecutivo catalán, Francesc Homs, ha precisado que en primera instancia pondrán a disposición de la Fiscalía toda la información de la que disponen sobre los hechos, y después, se personarán "como gobierno ante los tribunales".

Homs ha separado los incidentes del miércoles de la manifestación de los 'indignados' del domingo, y ha afirmado que el Gobierno no mostrará "indiferencia" ante las demandas que el colectivo del 15-M formuló en las protestas. El Gobierno catalán ha valorado que la protesta del domingo se demostró en todo momento pacífica, y ha resumido: "Hay que tenerla en cuenta y la queremos tener en cuenta".



Asimismo, ha destacado que el Ejecutivo catalán, más allá de la manifestación, trabaja desde el día en que se formó para que mejore la economía catalana, pese a la "situación financiera" que heredó del anterior Ejecutivo catalán. Pese a que tanto los incidentes ante el Parlamento como la manifestación tuvieron un marcado tono antirecortes, Homs ha zanjado: "No podemos gastar más de lo que ingresamos. Esto de entrada se tiene que ajustar, si no haríamos un mal servicio a Cataluña".



Avala la actuación policial

Para el Gobierno, el importante seguimiento que tuvo la manifestación no es fruto de las actuaciones que la policía efectuó ante el bloqueo del Parlamento o en la Plaza Catalunya el 27 de mayo, sino que es una demostración más de la "vitalidad" de la sociedad catalana. Homs ha explicado que el contexto de descontento que se evidenció en la manifestación del domingo ayudará a que el Gobierno autonómico haga un "esfuerzo mayor" para impulsar una reforma del sistema electoral, una de las demandas que plantean los indignados.

Piden soluciones en la Plaza Cataluña

El Gobierno catalán ha reiterado que los acampados que aún están en Plaza Catalunya no pueden quedarse de forma indefinida, pero ha recordado que, si no existe un problema de orden público, es el Ayuntamiento quien ahora tiene la responsabilidad sobre esta cuestión. "Estamos ante la ocupación del espacio público para el uso privado. En un momento u otro se tendrá que poner fin", ha sentenciado Homs, que ha asegurado que se buscará una solución dialogada con el Consistorio.