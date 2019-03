El Gobierno autorizará a la Abogacía del Estado acciones contra Bildu

El Consejo de Ministros de este miércoles, a propuesta del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, tiene previsto autorizar a la Abogacía del Estado para actuar contra las candidaturas de Bildu si como resultado de todos los informes policiales, se considera que estas están contaminadas por Batasuna.



Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tratan de demostrar en sus informes que Batasuna está en detrás de la coalición que forman EA y Alternatiba, que ha presentado unas listas aparentemente no contaminadas pero con candidatos fácilmente identificables por los votantes de la izquierda abertzale.



Según informaron a Europa Press fuentes del Ejecutivo, el acuerdo para que la Abogacía del Estado pueda impugnar las listas en nombre del Gobierno, tiene que adoptarse en el Consejo de Ministros que tendrá lugar mañana ya que, por los plazos que se establecen en la Ley, si no se hiciera antes de la Semana Santa no daría tiempo a que se pidiera en plazo la impugnación de las listas ante el Tribunal Supremo, ya que el siguiente consejo de ministros no tendrá lugar hasta el 29 de abril.



Las candidaturas presentadas por Bildu serán publicadas mañana en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y el día 26 de abril se realizará la publicación de las listas definitivas, una vez que se hayan subsanado posibles irregularidades administrativas. La Abogacía del Estado y la Fiscalía General tendrán entonces dos días de plazo, 27 y 28, para pedir la impugnación de las mismas ante la Sala del 61 del Tribunal Supremo.



El citado acuerdo del Consejo de Ministros se tomará aunque el Ejecutivo aún no cuente con todos los informes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ya que los relativos al análisis estricto de las listas electorales aún no se ha presentado.



Batasuna en las raíces de BilduSin embargo, el Ejecutivo ya dispone de algunos informes en los que se trata de demostrar que Batasuna está detrás de la coalición Bildu y que es el tercer partido que la conforma.



El esquema seguido en la elaboración de éstas es, básicamente el mismo, se trata de incluir como presuntos "independientes" a personas "limpias" -es decir, que no tengan delitos relacionados con el terrorismo y que tampoco hayan formado parte de candidaturas de la izquierda abertzale con anterioridad-, pero que sean fácilmente identificables por sus votantes.



Por este motivo, se han incluido candidatos que provienen del movimiento asociativo del entorno abertzale, del sindicato LAB o de la AEK (la coordinadora de euskaldunización de adultos). Pero también hay familiares de huidos de ETA o numerosos hermanos de presos de la banda terrorista.