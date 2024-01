García-Page recula: "Estoy de acuerdo con el 90% de lo que hace mi Gobierno"

Este miércoles, el presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se convertía en protagonista de la jornada política tras ser captado por las cámaras en un acto público junto a los tres líderes autonómicos populares Carlos Mazón (Comunidad Valenciana), Juanma Moreno (Andalucía) y Fernando López Miras (Murcia).

Tras ello, el presidente de Castilla-La Mancha ha reclamado "respeto" a sus opiniones, aunque representen una "posición minoritaria" dentro del PSOE. Entre tanto, ha aclarado que su "adversario no es ningún socialista", que realmente lo "son los independentistas", ya que comparte "el 90% de lo que hace" su partido y el Gobierno dePedro Sánchez.

Considera que ha hablado "suficientemente"

Page ha asistido al Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha, donde no ha querido reafirmar las declaraciones en las que comentó que el PSOE se ha situado "en el extrarradio de la Constitución". Opina que ya ha hablado "suficientemente" y no quiere ser "protagonista". A pesar de ello, ha dicho que coincide, "y mucho", con "la política social y económica del Gobierno", a pesar de discrepar "claramente" en "el tema territorial" y el trato con "los independentistas".

"Mi adversario no es ningún socialista, son los independentistas", ha anunciado tajante antes de entrar al Pleno. Tras el pleno, ha sido cuando ha atendido a los medios con más calma y ha reconocido que estas críticas "no son nuevas y no hay cambio", por lo que "no hay problema". "En el PSOE en el que yo empecé a militar hace muchísimos años se puede opinar, no pasa nada. Yo tengo una posición claramente minoritaria pero respetable, porque lo que hoy es minoritario a lo mejor en el día de mañana no lo es", ha dicho.

"No ha hablado con nadie" de la dirección del PSOE

Entre tanto, Page ha desvelado que "no ha hablado con nadie" de la dirección del PSOE, a la vez que ha asegurado encontrarse tranquilo ante la posibilidad de que se lleven a cabo sanciones contra él. "Solo me pongo nervioso cuando hay que ganar las elecciones", añadió. Asu vez, ha rechazado que haya "nerviosismo" en el PSOE nacional, mientras ha achacado el choque de declaraciones al "momento delicado" que atraviesa el país con "un debate político muy agrio".

"De acuerdo con el 90% que hace mi partido"

"Estoy muy de acuerdo con el 90% que hace mi partido y mi gobierno, pero discrepo en alguna cosa. Y yo creo que se me debe permitir hacerla. Y lo hago con respeto porque yo nunca ataco personalmente", ha destacado.

Page no habla de "conversaciones privadas"

Después de la jornada del miércoles en la que salió a la luz la conversación con los tres líderes populares, ha sido preguntado por qué quería decir cuando les trasladó que en su partido le quieren "extraditar". Ha dicho que no habla de "conversaciones privadas".

Mientras tanto, varios ministros socialistas así como otros dirigentes del partido han censurado las críticas del presidente de Castilla-La Mancha a la gestión de la amnistía al señalar al PSOE "en el extrarradio de la Constitución", aunque no se contempla la opción de abrirle un expediente. Fuentes socialistas no ven necesario hacer nada contra el presidente castellanomanchego, aunque se muestran muy críticos con García-Page porque piensan que sus ganas de protagonismo está haciendo el juego a la derecha.