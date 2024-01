María Jesús Montero, sobre las declaraciones de Page: "Ese no es el camino"

Los socialistas no están nada contentos con Emiliano García-Page después de su 'conjura' en Fitur con los tres barones populares Carlos Mazón (Comunidad Valenciana), Juanma Moreno (Andalucía) y Fernando López Miras (Región de Murcia). Tampoco ha hecho nada de gracia en Ferraz que el presidente castellanomanchego haya asegurado que el PSOE está "muy en el límite ya, en el extrarradio de la Constitución".

El Partido Socialista no se ha contenido y ya ha respondido. Óscar Puente, ministro de Transportes, cree que "el que está en el extrarradio del Partido Socialista Obrero Español es el señor Page desde hace tiempo". Por otro lado, María Jesús Montero no comparte "la estrategia en la que la notoriedad se hace a partir de la discrepancia", tal y como ha asegurado hace unos momentos a los medios. "Ese no es el camino", ha concluido.

La conversación privada

La conversación privada en Fitur ha dejado muchos titulares. "A mí están a punto de extraditarme", confesó en un momento García-Page a sus nuevos amigos. "No pasa nada, luego te dan la amnistía", le contestó Mazón entre risas. "Eso me dijeron el otro día en una reunión...serán hijos de puta...", continuó Page. "Yo sufro, no te lo imaginas...", aseguró también el socialista los tres populares.

Este jueves en el programa de Espejo Público, el presidente de la Región de Murcia López Miras ha asegurado que veían las cámaras, "pero no imaginábamos que nos iban a grabar". "No creo que le hayamos hecho ningún favor a Emiliano con esa conversación, pero era muy privada entre personas que tienen mucha confianza. No se pueden tomar las cosas con literalidad", ha apuntado.

Lo que une a estos cuatro presidentes autonómicos es la lucha contra la infrafinanciación. Se han unido para exigir más de 3.000 millones de euros al Gobierno como compensación. "Los cuatro hemos coincidido, el Gobierno de Sánchez tiene una factura pendiente con estas cuatro comunidades autónomas", ha declarado Juanma Moreno, presidente de Andalucía. López Miras, ha coincidido: "Cada día que está pasando, el sistema de financiación autonómica nos está perjudicando, nos está restado recursos y está lastrando nuestra competitividad".