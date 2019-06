García Egea desautoriza a Díaz Ayuso y niega una 'posible' abstención del PP al PSOE: " El 'no' lo piensan absolutamente todos"

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, confirmó este lunes que el PP votará en contra de la investidura del candidato del PSOE, Pedro Sánchez, por “coherencia” y porque “no es un partido bisagra” ni tiene “vocación de serlo”, restando así todo alcance a declaraciones como las de Isabel Díaz Ayuso y Esperanza Aguirre.

En la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección, García Egea quiso “cerrar la puerta a cualquier posibilidad de que Pedro Sánchez sea presidente con algún cambio de posición” por parte del PP, y aclarar que no va a “facilitar”, sino a “dificultar” su investidura.

“Para que se me entienda mejor, puntualizó, descartando así tanto el voto a favor como la abstención. “El PP no es un partido bisagra ni lo ha sido nunca ni tiene vocación de serlo”, proclamó. “Es el líder de la oposición, la alternativa al Gobierno”. Pese a las palabras de Díaz Ayuso, con quien reconoció haber hablado antes y después de la entrevista, o de Aguirre, hablando de una posible abstención, García Egea aseguró que el no a Sánchez lo piensan “absolutamente todos” en el PP.

El 'número dos' del PP dijo que a todos les gustaría que Sánchez no gobernara con los nacionalistas, motivo que justificaría la abstención del PP según algunas voces, pero que ésta es la única opción aparte de repetir elecciones, y esa hoja de ruta es “incompatible con algún pacto con cualquier partido constitucionalista”.

Además, quiso recordarle su negativa a abstenerse en la investidura de Mariano Rajoy, que se retrasó a finales de 2016 por su célebre "no es no". Por tanto, dijo que "la pelota no está en el tejado del PP sino en el de Sánchez", a quien emplazó a buscar los apoyos de sus "socios naturales", los que le apoyaron en su moción de censura, en lugar de alimentar "este debate de la posible abstención".

Y en cuanto a Vox, que también ha dicho que no le parecía mal que el PP se abstuviera, le retó: “Si no ve con malos ojos abstenerse, que se abstenga Vox. Nosotros somos la alternativa”.