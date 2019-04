Pedro Sánchez insiste en que el PSOE votará 'no' a la investidura de Mariano Rajoy

En un encuentro con los medios de comunicación en Ibiza, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, se ha mostrado seguro de que, si Mariano Rajoy logra formar gobierno, los Presupuestos Generales del Estado que presente traerán más recortes "como consecuencia de su política económica".

Sánchez ha animado a Mariano Rajoy para que negocie y acuerde la formación de un gobierno conservador de corte no continuista. Y ha insistido en que el PSOE es la alternativa a ese hipotético gobierno y no un aliado potencial. "No seremos cómplices de la corrupción, ni de la precariedad ni del desempleo", ha añadido.

El secretario general del PSOE ha insistido en que su partido votará 'no' a la investidura de Mariano Rajoy, al mismo tiempo que ha asegurado que "le cogerá" el teléfono si le llama y que está "dispuesto" a reunirse con él. "He escuchado que anda quejoso (...) si me llama le cogeré y estaré dispuesto a reunirme con él", ha añadido.

Por otro lado, Sánchez ha afirmado hoy que la elección del día 30 de agosto para la investidura, y la posible consecuencia de nuevas elecciones el 25 de diciembre, demuestra la "poca talla política" de Mariano Rajoy. "Un estadista lo que tiene que hacer es contemplar todas las opciones y si el señor Rajoy ha elegido el 30 y 31 de agosto con la consecuencia que puede tener eso, de que si no hay acuerdo se llegue a que el 25 de diciembre los españoles sean llamados a votar, lo que está demostrando es la poca talla política que tiene como presidente del Gobierno y como político", ha argumentado.

Respecto a si está en contacto con Podemos, Pedro Sánchez ha reiterado que: "estamos en diálogo constante con el resto de formaciones políticas".