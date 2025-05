Gallardo dimite como presidente de la Diputación de Extremadura y consigue aforamiento en el caso de David Sánchez

Miguel Ángel Gallardo, secretario general del PSOE en Extremadura, ha anunciado su dimisión como presidente de la Diputación para incorporarse "inmediatamente" a la Asamblea de Extremadura. Debido a esto, a partir de este momento el político cuenta con aforamiento, es decir, se encuentra en una situación jurídica en la que será juzgado por un tribunal distinto al que le correspondería por circunstancias normales.

La noticia ha llegado al poco tiempo de que haya sido procesado por el caso de David Sánchez, el hermano del actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que su auto determinase que "debió tener intervención" en la creación del polémico puesto.

Gallardo, que previamente había asegurado que no asumiría el acta de diputado hasta que concluyera la causa judicial, ha justificado este cambio como el resultado de una "escucha activa" con referentes del socialismo extremeño como los expresidentes Juan Carlos Rodríguez Ibarra y Guillermo Fernández Vara. A su vez, ha asegurado que la intención es "estar en el centro de la política" y poder participar en discusiones clave, como el inminente Debate sobre el Estado de la Región, donde pretende confrontar directamente las políticas del Ejecutivo de María Guardiola.

Aforamiento automático

Con su incorporación a la Asamblea, Gallardo ha pasado a estar aforado según lo establece el Estatuto de Autonomía de Extremadura. Esto implica que cualquier procedimiento penal en su contra pasará a ser competencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), en lugar del juzgado ordinario que lleva la causa actualmente. Hasta ahora, la investigación estaba en manos de la jueza Beatriz Biedma, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, quien ya ha propuesto que Gallardo sea juzgado, igual que David Sánchez.

Aunque Gallardo ha subrayado que su nuevo estatus no le otorga inmunidad, ha defendido que su entrada en la cámara no tiene como objetivo eludir la acción judicial. "El procedimiento seguirá su curso", ha afirmado, insistiendo en que no pretende ocultarse ni evitar responsabilidades legales.

"Confesión de culpabilidad encubierta"

Desde el Partido Popular de Extremadura, el portavoz José Ángel Sánchez Juliá ha interpretado el movimiento como una "confesión de culpabilidad encubierta", acusando a Gallardo de buscar protección judicial a través del aforamiento. En sus palabras, el dirigente socialista "quiere blindarse ante la justicia" y ha cuestionado la oportunidad del anuncio, al considerar que llega "cuando está más cerca del banquillo que del escaño".

Gallardo ha respondido a estas críticas señalando que las acusaciones populares en el proceso, formadas por PP, Vox, Hazte Oír, Manos Limpias y Abogados Cristianos, están intentando "alargar la causa como si fuera un chicle" con el objetivo de obstaculizar su actividad política y frenar al PSOE en Extremadura. Según su criterio, se trata de una estrategia para "distraer a la oposición y debilitar su capacidad de propuesta".

Salida de la Diputación de Badajoz

Como consecuencia de su nuevo rol parlamentario, Gallardo dejará la presidencia de la Diputación de Badajoz. Asegura que no puede compatibilizar ambos cargos debido a su dedicación total a la institución provincial. Por ello, ha anunciado una "transicióntranquila y transparente", con el objetivo de que el relevo no afecte al funcionamiento ordinario de la administración.

Gallardo ha puesto como ejemplo la sucesión planificada que llevó a cabo en la alcaldía de Villanueva de la Serena en 2023, destacando que le gusta "hacer las cosas bien" y preparar a las instituciones para que funcionen con normalidad tras su marcha.

