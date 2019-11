Gabriel Rufián bromea sobre un vídeo del Gobierno: "He visto películas de domingo en Antena 3 mejores"

El diputado de ERC Gabriel Rufián ha bromeado sobre la reunión que ha celebrado este sábado el Gobierno sobre el seguimiento de la situación en Cataluña.

El Gobierno publicaba un tuit en el que compartía un vídeo sobre la reunión presidida por Pedro Sánchez junto a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

El tuit publicado desde la cuenta de La Moncloa no ha tenido demasiada repercusión, pero el diputado independentista no ha dudado en utilizarlo para hacer una de sus clásicas bromas. "He visto películas de sobremesa de domingo en Antena 3 mejores", decía Gabriel Rufián.