Así elogiaba Pedro Sánchez al ahora detenido Koldo García: "Es un ejemplo de militancia para el PSOE"

Vuelve a estar en el foco el primer gran caso de corrupción de la presidencia de Pedro Sánchez: el caso Koldo, que arrancó con una denuncia presentada en 2022 en la Fiscalía Anticorrupción por Alfonso Serrano, diputado y portavoz del PP en la Asamblea de Madrid.

Koldo García fue la sombra del exministro José Luis Ábalos. Ahora, el vasco ha sido detenido acusado de cobrar comisiones en la compra de mascarillas durante la pandemia y este jueves va a declarar en la Audiencia Nacional junto a otros de los detenidos presuntamente implicados en esta trama de irregularidades contratos de emergencia relacionados con el Covid.

Koldo coincidió en numerosas ocasiones con Pedro Sánchez, debido a la estrecha relación que mantenía con Ábalos, y hay una curiosa imagen lo demuestra. Es de 2014. Se celebraba la fiesta de la Rosa en Pamplona y el asesor de Ábalos ejercía entonces de aizkolari (cortador de troncos).

El ahora presidente del Gobierno dijo entonces de él que era un "ejemplo para la militancia" del Partido Socialista y lo definió como "el último aizkolari socialista". Este es un asunto peliagudo tanto para el Gobierno como para el PSOE. Al presidente Pedro Sánchez se le ha preguntado sobre este tema durante su viaje a Marruecos y él ha tratado de alejar el caso de la órbita de su partido.

Ábalos, "estupefacto" y "muy decepcionado"

El exministro José Luis Ábalos se ha mostrado "estupefacto" y "muy decepcionado" por la detención del que fue su asesor y ha defendido en todo momento su gestión al frente del Ministerio de Transportes. Los medios de comunicación le han preguntado en los pasillos del Congreso, tras lo que ha asegurado no poseer información más allá de lo que aparece en la prensa. "No tengo ni idea, es que me he enterado ahora. Me he quedado estupefacto, ha dicho a los medios. No tengo más información que lo que he leído".

En el marco de esta investigación de la Audiencia Nacional y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, también han sido detenidos la mujer de Koldo García y a un hermano. Se han practicado 26 registros y requerimientos, uno de ellos en el Ministerio de Transportes en Madrid para recabar información. Alicante, Murcia y Álava son las otras provincias afectadas por estas diligencias.

