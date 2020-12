La Fiscalía se opone a que se indulte a Oriol Junqueras por su implicación en el 'procés'

La Fiscalia del Tribunal Supremo se opone a que se indulte a Oriol Junqueras y al resto de condenados por el proceso de independencia de Cataluña.

Afirma el fiscal que las penas por sedicion que les impusieron no eran desproporcionadas, que no se han arrepentido y que el indulto no puede ser una moneda de cambio política.

La Fiscalía también ha avalado la decisión del Congreso de suspender como diputados a los exconsellers Jordi Turull y Josep Rull en 2019, cuando estaban siendo juzgados por el 'procés' y procesados por rebelión.

El pleno del TC ha desestimado por unanimidad los recursos de amparo de Turull y Rull, actualmente cumpliendo una pena de prisión por sedición, contra las resoluciones del Congreso de los Diputados de 24 de mayo y 11 de junio de 2019, por las que quedaron suspendidos en el ejercicio de su cargo.

La publicación oficial este martes del decreto de convocatoria de elecciones en Cataluña pone fin a tres años de accidentada legislatura, marcada por los choqueentre el independentismo y la Justicia y las tensiones entre JxCat y ERC, efectos derivados del referéndum unilateral del 1-O de 2017.