El Fiscal Anticorrupción pide 41.250 euros de multa a Camps por presunto delito de cohecho

La Fiscalía Anticorrupción solicita una multa de 41.250 euros para el president de la Generalitat, Francisco Camps, por un "delito continuado de cohecho" en relación con el caso Gürtel, según el escrito de acusación remitido a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Esta misma cantidad la solicita para el ex secretario general del PP de la Comunidad Valenciana Ricardo Costa, y para el ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret, mientras que para el ex vicepresidente del Gobierno valenciano Víctor Campos reduce la multa a 35.000 euros.

A todos ellos los acusa, al igual que Camps, de un "delito continuado de cohecho" por recibir regalos de los cabecillas de trama corrupta Gürtel: Francisco Correa, Álvaro Pérez y Pablo Crespo. En su escrito de acusación el fiscal apunta que entre 2005 y 2008 estas personas, "con el fin de ganarse la amistad y el favor" de algunos funcionarios y autoridades de la Comunitat Valenciana, les hicieron llegar "de forma continuada" determinados regalos "para su uso personal".

A su juicio, todos ellos aceptaron regalos, "como trajes confeccionados a medida, calzado y otras prendas de vestir", a sabiendas de que les eran entregados "en consideración al cargo público que ejercían y desde el que podían tomar decisiones o desplegar su personal influencia sobre determinadas materias".