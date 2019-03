Ferran Bel, alcalde de Tortosa: "Me mandata más el Parlament de Cataluña que un Tribunal Constitucional deslegitimado"

El alcalde de Tortosa, Ferran Bel, acudió este lunes a su cita con la Fiscalía por firmar el documento en el que aseguraba que iba a ceder locales públicos para la celebración del referéndum del 1-O, pero una vez allí se acogió a su derecho a no declarar y a su salida de la sala explicó a los medios que "los alcaldes somos citados simplemente por manifestar que vamos a colaborar para que los ciudadanos puedan expresarse libremente votando y depositando una papeleta en la urna".

Bel asegura que los alcaldes ya sabían que el Estado iba a intentar impedir de cualquier forma que se votase, aunque "ha superado todas las expectativas" pues, en su opinión, "se han violado medios de comunicación, imprentas y se ha intentado imputar al 75% de los alcaldes", pero asegura que "la autodeterminación del Govern es clara y no hay nada que haga sospechar que no se deba celebrar el referéndum".

Sin embargo, el exministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, ha respondido al alcalde asegurando que "el derecho a la autodeterminación no está reconocido en la Constitución" y que el derecho de secesión solo se reconoce en dos constituciones de todo el mundo, por lo que asegura que "este referéndum es inconstitucional, es ilegal, no se puede celebrar y quien colabore con este referéndum está en una conducta claramente delictiva".

Una afirmación a la que el alcalde de Tortosa responde que esto "ya no es un tema de Constitución sí o Constitución no, es un tema de que se niega a los catalanes a decidir sobre nuestro futuro" y asegura que "no hay voluntad por parte del PP, de Ciudadanos o del PSOE de reconocer este derecho", porque si hubiera voluntad política "el marco legislativo no sería un problema" y subraya que "el problema es que no se quiere reconocer este derecho que nosotros entendemos que tenemos y que vamos a intentar ejercitarlo".

Ferran Bel señala además que ni él ni otros alcaldes tienen sensación de estar cometiendo ningún delito y denuncia que hasta el momento no han cometido ningún delito.

Critica además la actitud del Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, de quien dice su "arbitrariedad es de manual" y asegura que "se verá que es el comportamiento propio de una persona que ha sido reprobada por las cortes generales".

Finaliza la entrevista asegurando que "me mandata más el Parlament de Cataluña y el presidente de la Generalitat que un Tribunal Constitucional que está deslegitimado desde nuestra posición".