Fernández Teixidó: "Hay un camino que recorrer en Cataluña, pero no por un referéndum que no es vinculante, acordado, ni legal"

A cuatro meses del 1 de octubre, fecha en la que Carles Puigdemont ha anunciado el referéndum independentista, el Govern ha aprobado subvencionar sólo a los medios de comunicación privados que hagan campaña a favor del referéndum. Ante ello, Antoni Fernández Teixidó, presidente de Lliures, dice que es un "disparate". "Amenazar con que estas subvenciones están en peligro porque la actitud de un medio pueda diferir de la actitud del gobierno es un disparate", ha afirmado.

Teixidó explica que Lliures viene trabajando desde hace un año y medio y se constituyeron como partido hace apenas un par de semanas, "tiempo suficiente para madurar un conjunto de ideas y propuestas que no tienen como objetivo fundamental desgastar el independentismo, sino que ello puede ser una consecuencia. El objetivo fundamental es poder ir a las elecciones para permitir que un espacio muy importante del electorado catalán, hoy prácticamente abandonado, pueda tener una referencia política de a quién votar. Aún hay tiempo".

Afirma que Lliures es un partido "centrista y catalanista", y lo define como "un partido liberal". "Libertad de decirles a los catalanes que hemos ido muy lejos y no hemos llegado a ninguna parte. Hay un camino que recorrer, pero no por un referéndum que no es vinculante, acordado ni legal. No somos independentistas ni anti nada", ha explicado en una entrevista en Espejo Público.

A Puigdemont le ha recomendado ir al Congreso de los Diputados a "explicar las razones de su Gobierno para llevar a la situación a la que ha llevado a Cataluña", ya que ello "permitirá un debate de la situación en Cataluña, y ello siempre es positivo".

Preguntado sobre Jordi Pujol, Artur Mas y Carles Puigdemont ha dicho que "los tres tienen una comprensión muy parecida de cómo se resuelven los problemas que tiene Cataluña, pero la vía utilizada no es la adecuada".

"Vamos a ir a una situación difícil de gobernar, sabemos cómo empieza la desobediencia, pero ignoramos cómo acaba y hemos apostado por una vía sin salida que perjudica los intereses de españoles y catalanes. Seguramente es una pésima vía en la que continuar", ha afirmado.

Dice que él optaría por la negociación, por "mostrar empatía, hablar de lealtad política, que en España se entienda qué pasa en Cataluña y viceversa, que tengamos paciencia, que practiquemos el diálogo como virtud esencial. No hay atajos".

Por último, ha indicado que "todo el Gobierno (catalán) tiene la percepción de que vamos a un choque de trenes, pero ha decidido que si los hechos pasan por ahí, ahí nos encontrará. No importa lo que digan en privado, es importante lo que dicen en público", ha concluido.