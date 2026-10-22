Abascal acusa a la Moncloa de "organizar" y "orquestar" la violencia que sufren los dirigentes de su partido en precampaña

Santiago Abascal, líder de Vox, ha acusado este jueves directamente al Palacio de la Moncloa de "organizar" y "orquestar" la violencia y el acoso que están sufriendo los dirigentes y los simpatizantes de su partido en la precampaña electoral.

Concretamente en Burgos, Abascal se ha dirigido a los medios tras los disturbios violentos que se registraron este miércoles en A Coruña y Avilés, Asturias, tras dos actos que organizaron su partido político. El líder de Vox ha responsabilizado al Gobierno y se ha mostrado convencido de que nadie del Ejecutivo ni del PSOE condenará esa violencia.

"El objetivo es que no se hable de mafias"

Abascal ha sido claro y ha zanjado el objetivo de los disturbios: "El objetivo de esas milicias violentas, es que Vox no hable de la mafia y de sus corrupciones y que no pueda tampoco exponer un programa alternativo que defiende la prioridad nacional, la desregulación, las bajadas fiscales y el fin de los fanatismos climáticos, de la agenda 2030 y de género".

"Es una estrategia planificada y deliberada para intentar que no se hable de la corrupción de Pedro Sánchez, de la mafia de su Gobierno y de las propuestas de la alternativa", ha insistido.

Sobre el pacto en el Senado con el PP

El líder de Vox ha sido preguntado sobre el posible pacto en el Senado con el PP para ir en las listas conjuntamente y Abascal no ha querido adelantar nada de las negociaciones. Lo que sí ha dicho es que son "muy serias y muy importantes". Ha resaltado que obedecen a la necesidad de hacer frente al desafío del frente "socialista" y "comunista" que pretende "entorpecer la alternativa" y ha asegurado que Vox hará todo lo necesario: "Si es poco lo que podemos hacer, lo haremos y si es mucho, también haremos mucho".

"Va a estar absolutamente todo por parte de nosotros para contribuir a que el cambio en España sea total y que no se produzca únicamente en el Congreso de los Diputados", ha apuntado.