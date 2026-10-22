Ayuso defiende a Milei y carga contra el PSOE: "No ha salido de una 'herriko taberna' ni de una casa okupa"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha protagonizado un pleno muy tenso que ha estado marcado por la huelga educativa, las protestas en la calle y su encuentro con el presidente argentino, Javier Milei.

Durante su intervención en la Asamblea de Madrid, Ayuso defendió al presidente argentino, con quien se reunió el miércoles en Madrid. La presidenta pidió respeto para él y afirmó que "no ha salido de una 'herriko taberna' ni de una casa okupa", como los socios, según dijo, del PSOE.

"Milei ha salido de las urnas y de la voluntad del pueblo de Argentina", subrayó Ayuso, antes de rechazar las "lecciones" de los socialistas, a quienes llamó "el partido del amor de pago".

La madrileña acusó a la izquierda de utilizar la educación para promover unas "huelgas políticas" y aseguró que las movilizaciones "le están quitando a los niños el derecho a ser escolarizados". Además ha reprochado a la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, las protestas frente a sus actos. "¿Me está diciendo que voy a tener que estar siendo escoltada, como me está ocurriendo todos los días desde hace semanas? Me da igual, porque no me voy a callar".

"Vive bunkerizada"

En la misma línea sostuvo que por cada docente que reclama sus derechos hay "nueve activistas" que protestan "de manera fascista". También acusó a la izquierda de impedir que los madrileños vayan a trabajar, cortar calles y autovías y perjudicar a los comerciantes.

Bergerot respondió que Ayuso "vive bunkerizada" tras la manifestación que bloqueó su salida de un acto el lunes "¿Dónde han quedado sus bromas ahora que usted no puede salir de su casa sin encontrarse una manifestación?", le dijo la portavoz, que vestía con una camiseta verde en apoyo a los docentes.

La presidenta madrileña vinculó las movilizaciones como "una huelga política porque los sindicatos están de elecciones ahora en otoño". También señaló al presidente del Gobierno, Además acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de haber decidido "quemar las calles" por no aceptar que "se va a tener que ir de La Moncloa".

Además defendió el modelo educativo madrileño y recordó los buenos resultados de la región en PISA. Según ella, su Gobierno defiende "la calidad en la educación", el bilingüismo, la educación especial, el bachillerato de excelencia y un "récord histórico de becas".

"No me voy a amedrentar"

La presidenta también lanzó una comparación entre la izquierda española y el venezolano Nicolás Maduro: "Si bailan como Maduro, manipulan los censos como Maduro, besan como Maduro y pretenden eliminar los jueces como Maduro; pues si camina, grazna y tiene plumas de pato, ¿qué es? Ustedes".

"No me voy a amedrentar con sus amenazas, me da igual, con sus pancartas, con sus insultos", concluyó, antes de insistir en que su Gobierno fue elegido "por mayoría absoluta" para aplicar un programa de "libertad y prosperidad".

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