Felipe González responde a Adriana Lastra: "A mi nadie me manda callar"

Respuesta contundente de Felipe González a la portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, que descalificó las críticas de históricos dirigentes socialistas alegando su edad. González no va a dejar de decir lo que piensa según ha reiterado en Onda Cero.

La edad no puede ser el argumento

Felipe González se ha referido a la polémica interna en el PSOE por la negociación con Bildu y ERC sobre los presupuestos y las cesiones del gobierno de coalición. Alfonso Guerra y Juan Carlos Rodríguez Ibarra fueron muy críticos y González cree que es "absolutamente imprescindible" en política que la gente tenga capacidad para opinar. Califica de "pobre" el argumento de "apártate que me toca a mí" y cree que "hay mucha gente a la que le faltan ideas y se pone una coraza que oculta la falta de ideas con una especie de discurso ideológico" ha dicho.

Nadie le va a callar

Reconoce Felipe González que hace ya 24 años que dejó la política activa pero "no va a consentir nunca" que nadie le mande callar: "si alguien me manda callar diciendo que es socialista, yo sé que no es socialista". No cree que sea una cuestión de edad y concluye que: "hablo cuando tengo que hablar" y que me respondan con argumentos.

Los argumentos de Adriana Lastra

La vicesecretaria general del PSOE y portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Adriana Lastra, se refirió a las críticas de dirigentes históricos como Alfonso Guerra o Rodríguez Ibarra sobre la negociación con Bildu para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado y en relación a la exclusión del castellano como lengua vehicular pactada con ERC por el mismo motivo presupuestario.

Dijo Lastra: "siempre escucho atentamente a nuestro mayores, pero ahora nos toca a nosotros" y añadía que "somos una nueva generación a la que toca dirigir el país y la dirección del PSOE".

Felipe González sobre Bildu

González se ha vuelto a mostrar muy crítico con los apoyos del gobierno de coalición de Sánchez e Iglesias. Dice que "tienen implícitas unas contradicciones que no permitan hacer un proyecto de país". Y asegura "que ni ERC ni Bildu están interesados en un proyecto que fortalezca a España como espacio público compartido" y se muestra irónico para no reprochárselo porque dice que "es coherente con su estrategia". Se refiere del mismo modo a Pablo Iglesias del que considera que tiene como "estrategia llevarnos a un estado plurinacional".

Dice González que "no es progresista querer romper España".