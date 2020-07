Felipe González reclama una legalización internacional de las drogas

El ex presidente del Gobierno Felipe González ha defendido este lunes que el narcotráfico y la consecuente violencia no es sólo un problema de México, sino que tienen mucho que ver con Estados Unidos, y ha considerado que la solución podría pasar por una legalización del consumo de las drogas a nivel internacional.



González, que asistió a la recepción organizada por el embajador de México en Madrid, Jorge Zermeño, con motivo del 200 aniversario de la independencia de su país, ha hecho especial hincapié en que la violencia que vive el país azteca "no es un problema sólo de México".



"México está poniendo los muertos" mientras que el dinero que genera el narcotráfico, "los 350 o 360.000 millones de dólares están en la otra parte" de la frontera con Estados Unidos, ha señalado, subrayando que "de ahí vienen las armas". "Ese desequilibrio hay que cambiarlo", ha defendido en declaraciones a la prensa.



Así las cosas, tras lamentar la visión simplista de la situación expresada por la secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, que comparó México con la Colombia de hace dos décadas, González ha incidido en que el fenómeno de la criminalidad organizada es internacional y es "una de las amenazas a la seguridad más serias que padece el mundo, no sólo México".



El ex presidente del Gobierno ha considerado que podría ser "una opción" la celebración de una conferencia internacional sobre este asunto, si bien reconoció que es "difícil que se vaya a producir".



Por otra parte, ha hecho una invitación para "volver la vista atrás y pensar en la criminalidad organizada en Estados Unidos, con miles de muertos, y que dependía de la ilegalización del alcohol". Aquella violencia, ha recordado, acabó "se acabó la prohibición y el negocio, con los impuestos que fuera, se hizo legal".



En este sentido, ha defendido como solución al problema la legalización de las drogas, si bien ha recalcado que "ningún país puede unilateralmente decidir eso sin un coste extraordinariamente grave para sus dirigentes".