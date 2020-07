Felipe González dice que no pensaba en Zapatero cuando habló de "necios"

"No estaba pensando en el Gobierno, de verdad que no", ha aseverado en declaraciones recogidas por Efe, en las que añadido que no rectifica sus palabras porque "sería dar la razón a los que piensan que me estaba refiriendo a Zapatero".

Ha admitido que era "verosímil" que se interpretara que se estaba refiriendo a Zapatero y ha dicho que el momento en el que hizo esas declaraciones "hubiera sido más que oportuno" para hacerlo, porque el Gobierno acababa de aprobar el plan de ajuste fiscal, una decisión que, a su juicio, ha sido "impecable".

"Me parece la mejor operación en términos de oportunidad política que ha hecho este Gobierno en los últimos dos años y, por cierto, la primera de Europa", ha manifestado.

Preguntado por si Zapatero rectifica mucho, González ha respondido que cree que no, aunque ha agregado que "ojalá hubiera rectificado hace dos años, con el resto de líderes europeos, respecto a la magnitud de la crisis" económica. En cualquier caso, ha recordado que en política "meter la pata no es difícil, lo que es difícil de verdad es sacarla rápida cuando se mete, y eso sí que lo aconsejo, esa rectificación es de sabios".

Sobre la conveniencia de un adelanto de las elecciones generales, González ha asegurado que no se "opondría" si hubiera "una alternativa razonable" al Gobierno.

"Lo que veo como alternativa, no sólo me da ninguna esperanza de mejorar, sino que me deprime realmente", ha dicho González quien considera que si el PP fuera responsable "creería de verdad" que un adelanto electoral es "indiferente en relación con la magnitud de la crisis".

No se ha pronunciado sobre si Zapatero debe repetir o no como candidato del PSOE -"depende de lo que pase de aquí a dos años, ha aseverado- y, aunque no lo ha dicho expresamente, ha considerado que el presidente del Gobierno agotará la legislatura, al afirmar que, en situación de enorme dificultad, el líder político "tiene tendencia a no dejarle el marrón a otro".