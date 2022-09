Feijóo tacha de "disparate" que una menor de 16 o 17 años pueda abortar sin el consentimiento paterno

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a defender este lunes el consentimiento paterno para que una menor pueda abortar, aunque admite que "no hay unanimidad" en este tema. Y es que, las palabras de Feijóo llegan después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se desmarcase de Génova tras defender que las menores de 16 y 17 años pueden abortar sin el consentimiento de los padres.

"La presidenta Ayuso lo que ha dicho es que los padres tienen que conocer que esa adolescente va a abortar, pero entiende que puede tomar la decisión sin consentimiento de los padres", exclama el presidente del Partido Popular. Para él, es un tema "muy complejo" por proteger "los derechos del concebido no nacido" y respetar "la decisión de la madre que es muy trascendental para su vida".

Núñez Feijóo asegura que es un "disparate" que "una adolescente de 16 años pueda abortar sin conocimiento de sus padres ni, por supuesto sin su autorización". Destacaba que desde el "punto de vista legal" no tiene "encaje en nuestra Constitución y desde el punto de vista afectivo nos parece un disparate".

Feijóo defiende su postura tras las palabras de Ayuso

El líder del principal partido de la oposición ha remarcado que "unos padres no pueden jamás obligar a un menor a abortar y en el caso de que ella quiera hacerlo", se deberá "recurrir a un juzgado de familia que decida de forma inmediata escuchando a las partes". Feijóo deja en manos de la Justicia la decisión final en caso de no estar de acuerdo padres e hija.

"Cuando una menor está pasando una dificultad enorme en su corta vida, lo lógico es que tenga un vínculo de afectividad con sus padres y lo lógico es que esos padres puedan conocer ese hecho y ayudarle a tomar la decisión más correcta", apuntaba.

Ayuso exclamó que "una vez que una mujer tiene claro que no quiere seguir adelante y lo tiene claro, no puedes obligar a nadie a una vida contraria a lo que ha deseado". Pese a defender esta postura, sí que señaló que "deberían tener informados" a los padres pese a no necesitar su consentimiento.