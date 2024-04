Feijóo, sobre Sánchez, tras su carta: "Estará marcado para siempre por la decadencia que ha traído a España"

Primer domingo de campaña de las elecciones de Cataluña 2024 y la polémica ya se ha hecho dueña de estos comicios. Desde su controvertida convocatoria adelantada por el president de la Generalitat, Pere Aragonés, hasta la participación como posible candidato de Carles Puigdemont, estas elecciones están en el punto de mira de toda España. Sin embargo, los últimos días no son los partidos ni los candidatos los que están saliendo a la palestra. Pedro Sánchez publicó el pasado miércoles por la tarde una carta a la ciudadanía donde alegaba que se tomaría cinco días de reflexión para decidir si sigue al frente del Gobierno o no. Todo ello a causa de una denuncia interpuesta por el autodenominado sindicato Manos Limpias a su mujer, Begoña Gómez. La espera a la decisión del actual presidente ha opacado la campaña electoral catalana.

En esta primera jornada dominical de campaña electoral, Cataluña ha acogido a los principales líderes de los partidos políticos que se presentan como posibles candidatos a gobernar la Generalitat: Alberto Núñez Feijoó (PP) acompañando a Alejandro Fernández como candidato, Santiago Abascal (Vox) acompañando a Ignacio Garriga y Yolanda Díaz (Sumar) acompañando a Jessica Albiach.

Fuera de España, el acto de campaña electoral de Junts se ha celebrado con Puigdemont como maestro de ceremonia en Francia y el acto de ERC a manos de Pere Argonés en Ginebra.

Salvador Illa sin Pedro Sánchez a su lado

La gran ausencia del día: Pedro Sánchez, que tenía planeado acompañar hoy a Salvador Illa en Santa Coloma de Gramanet. El presidente y líder de los socialistas ha sido el único cabeza de partido ausente. Esto no ha impedido que Illa, candidato a la Presidencia de la Generalitat, siga apoyando de forma acérrima al presidente. En el acto se ha referido a Sánchez como "compañero" y "amigo" y ha defendido su presencia en Ferraz: "Teníamos que estar allí, haciendo lo que estamos haciendo". Además, se une a las insistencias de sus compañeros de partido e incluso del propio Sánchez, y subraya que "a parte de presidente y secretario general del PSOE es persona, esposo, padre, hermano e hijo".

"Que sepas Pedro, que desde todos los rincones del socialismo catalán, estamos contigo. Cuenta con nuestro apoyo. Vamos a estar a tu lado, como tú has estado al lado de Cataluña, que has trabajado para recuperar lo antes posible la convivencia", sentencia el candidato socialista en el mitin. No duda en animar al presidente a resistir, recordándole su libro 'Manual de resistencia', donde destaca que "en ese momento, tuvo que resistir individualmente pero que ahora es tiempo de resistir colectivamente, de ayudarle en ese proceso de resistencia, que es decir no a un determinado tipo de política y decir sí a la nobleza de la política entendida como servicio público".

El líder del socialismo catalán, que además va ganando las encuestas previas a las elecciones, no duda en señalar al independentismo y alega que solo han dado "diez años perdidos": "Diez años, dos partidos, cuatro presidentes y llega una sequía y no estamos preparados". Por ende, pide el voto al PSC y defiende que el método "no es la confrontación, es la colaboración".

ERC y Junts en campaña electoral

Fuera de la península, concretamente en Francia y en Ginebra, se han celebrado los actos de campaña de dos de los partidos independentistas que se presentan a las elecciones de Cataluña 2024. ERC, por un lado, ha llevado a cabo su acto en Ginebra, donde han participado, además, la secretaria general, Marta Rovira, y Ruben Wagensberg, imputado por terrorismo por el 'Tsnuami Democràtic'. Pere Aragonès ha hablado sobre "no normalizar la represión" que indica que sufren los líderes independentistas y vincula esto a Sánchez: "Nosotros, que hemos sufrido la represión, la arbitrariedad de las cloacas del Estado, podemos entender los sentimientos de todos". En este sentido, recuerda que saben que "el ataque no es individual" y que "el proyecto tiene que continuar avanzando, la respuesta es política siempre, no retroceder nunca" porque esto "le da la victoria a la ultraderecha". "No solo es importante lo que hagas tú, contigo y para ti", indica el aún presidente de la Generalitat.

Su discurso no podía pasar por alto la participación de Puigdemont en estas elecciones y ha cargado duramente contra el otro partido independentista, aunque no ha dado nombres: "Los grandes proyectos no se construyen solo con un nombre propio".

Carles Puigdemont, desde Francia, pide aglutinar los votos a Junts para impedir que vayan a Illa y carga de nuevo contra los socialistas: "Cuando está en juego el partido o país, eligen partido, cuando hay que elegir entre Cataluña o Madrid, eligen Madrid", señala. Además, el expresident ha sacado a la palestra el Comité Federal celebrado el pasado sábado en Ferraz y sentencia que "Cataluña no será el flotador del PSOE".

PP y Vox cada vez más duros con Sánchez

En el otro extremo se encuentran PP y Vox, que han inaugurado los domingos de campaña en Cataluña. En el caso de PP, Feijoó ha acompañado al candidato popular de Cataluña en Lleida y ha aprovechado el altavoz para, una vez más, hacer una crítica a Pedro Sánchez: "Estará marcado para siempre por la decadencia que ha traído a este país".

Santiago Abascal ha protagonizado el acto de campaña organizado por Vox, junto al candidato catalán Ignacio Garriga. El discurso del líder del partido se ha centrado también en la crítica a Sánchez y ha tachado sus cinco días de reflexión como un "bochorno internacional" y que solo lo ha hecho para hacerse "la víctima y eludir sus responsabilidades". "Si un juez investiga, nos tenemos que aguantar y no empezar a llorar y a victimizarse".

