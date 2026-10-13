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Emilio Delgado encabezará la lista de Frente Amplio por Madrid en las elecciones generales

Los partidos que componen Frente Amplio acuerdan que el cabeza de lista por Madrid sea el integrante de Más Madrid después de anunciar que Ada Colau será la candidata a la presidencia del Gobierno en las próximas elecciones generales.

Emilio Delgado en la Asamblea de Madrid

Emilio Delgado encabezará la lista de Frente Amplio por Madrid en las elecciones generales | Europa Press

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Juan Muñoz
Juan Muñoz
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Emilio Delgado será el cabeza de lista de Frente Amplio por Madrid. Así lo han acordado los partidos de Frente Amplio poco después de anunciar que Ada Colau será la candidata del partido a la presidencia del Gobierno en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

La coalición de izquierdas, integrada por Más Madrid, Comuns, Movimiento Sumar e Izquierda Unida, han anunciado a su cabeza de lista por Madrid, Emilio Delgado, de Más Madrid, a través de un comunicado.

En dicho escrito, Frente Amplio considera que este acuerdo es un nuevo paso para construir una "alternativa más fuerte, más amplia y más útil".

"Una candidatura unitaria, plural y arraigada"

La coalición asegura que los cuatro partidos que lo componen "refuerzan así su compromiso con una candidatura unitaria, plural y arraigada, capaz de ofrecer una alternativa progresista en el futuro". "Hoy Frente Amplio da un paso para construir una alternativa más fuerte, más amplia y más útil", han resaltado.

Frente Amplio ha remarcado que candidatura de Madrid "debe expresar esa ambición" de cara al 29N, a la vez que "ser reflejo de la pluralidad que da sentido" a la coalición. "El acuerdo alcanzado constituye un paso importante en esa dirección y reafirma la voluntad de las cuatro organizaciones de actuar con responsabilidad, generosidad y visión de futuro", señala en la nota.

Se trata de unas afirmaciones que llegan después de que este domingo, el portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, anunciara que volverá a presentarse como cabeza de lista de ERC por Barcelona, aclarando así cualquier durda acerca de un posible liderazgo en el Frente Amplio, que ahora encabezará Colau.

Este lunes, Podemos también anunció un acuerdo con los republicanos para concurrir juntos en Cataluña y que Rufián colabore con Irene Montero, candidata del partido morado el 29N, en el resto del país durante la campaña.

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