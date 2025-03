Feijóo evitaría la foto con Mazón alegando que hay Pleno para no acudir al Congreso del PP en Valencia

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo anuncia que ni él, ni sus diputados, ni senadores, acudirán al Congreso del Partido Popular Europeo (PPE) que se celebrará en Valencia el 29 y el 30 de abril.

El PP español es el anfitrión. La sede se decidió antes de la DANA y está previsto que asista el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, siempre y cuando "su agenda se lo permita". Allí se iba a producir una foto incómoda que Feijóo ha intentando evitar.

El líder de los 'populares' ha explicado que hay Pleno del Congreso y que él estará yendo y viniendo, pero que el resto de parlamentarios se quedarán en Madrid. No obstante, Feijóo defiende la presencia de su 'barón' autonómico en el Congreso del Partido Popular Europeo de Valencia. "Que las autoridades de la Comunitat y las autoridades locales acudan al Congreso será lo normal, van a estar invitadas y, si su agenda se lo permite, yo creo que deben de asistir", ha afirmado en rueda de prensa desde Bruselas.

"Cuestión distinta es que no forma parte, efectivamente, de la delegación en el sentido de voto, pero entiendo que pueden perfectamente acudir al congreso", ha dicho mientras recuerda que Mazón no es compromisario y no tiene derecho a voto.

Aún así, el PP de Feijóo intentó cambiar el Congreso de ciudad y trasladarlo de Valencia a Madrid porque, explica que porque hay pleno y votaciones en la Cámara Baja esos días y los diputados no podrán asistir al encontrarse en Madrid. Pero no fue más que un intento fallido. Y la Mesa del Congreso les negó la solicitud de alterar el calendario del Pleno. El pasado día 13, el PPE anunció que continuaría en Valencia por una decisión del PP español, que habría tenido que correr con los gastos.

Sin embargo, fuentes del PPE apuntaron a 'EFE' que el verdadero motivo del intento de cambio es que se pudiera poner el foco en la posible presencia del presidente de Mazón, en un momento en el que su figura está siendo fuertemente cuestionada y ante la posibilidad de que las protestas por la gestión de la Dana ensombrecieran el evento.

Feijóo ha confirmado hoy que su asistencia la Congreso será muy limitada y que no acudirán ni los diputados ni los senadores: "Ser el país anfitrión y que no se pueda ir al Congreso al que hemos invitado a celebrar es una anomalía, pero después de valorarlo y después de ver cómo está la situación en las Cortes españolas, pues hemos tomado la decisión de dejar el Congreso" del PPE.

Alberto Núñez Feijóo ha asegurado desde Bruselas que no estará en la cena del martes ni en las primeras horas del miércoles y que espera llegar a la clausura el miércoles, tras lo que considera "una falta de cortesía histórica por parte del Congreso de los Diputados".

