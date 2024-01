Feijóo, después de que Junts tumbe la amnistía: "En esta legislatura va a pasar lo que diga Carles Puigdemont"

La ley de amnistía se atasca en su proceso de tramitación. El Gobierno asegura que la legislatura no está en riesgo pese al 'no' de Junts en el Congreso mientras Alberto Núñez Feijóo, líder de la oposición, considera que el Ejecutivo necesita "respiración asistida".

"Estamos viviendo una anomalía democrática y estamos viendo a un gobierno humillado de forma constante, por sus socios, por integrantes del propio gobierno, por los hechos. Ha perdido el control. Es un gobierno con respiración asistida". Estas eran las primeras palabras de Feijóo durante la entrevista en el programa de Antena 3, 'Espejo Público', después de que se encalle la amnistía. "En esta legislatura va a pasar lo que diga Carles Puigdemont", añadía.

Además, el presidente del PP explica que lo que ocurrió este martes en el Congreso no es el final de la amnistía: "Ayer no se paró la ley de amnistía; todavía queda un mes para aceptar más enmiendas". Eso es exactamente lo que exige el partido de Carles Puigdemont a los socialistas: ampliar el paraguas de la amnistía para eliminar todos los delitos de terrorismo y alta traición.

"Puigdemont y Sánchez se han puesto de acuerdo en el proyecto de ley de amnistía, por tanto no se para la ley, lo que ha habido es una discrepancia en alguna enmienda, vuelve a la Comisión de Justicia para seguir negociándola".

Feijóo: "Yo elijo principios, Sánchez poder"

"Lo que pasó en Cataluña es puro terror. Hubo momentos de absoluto terror. Ahora le corresponde a los jueces tipificar este tipo de actos", asegura.

Alberto Núñez Feijóo insiste en que cuando se le propuso pactar con Junts y hacer una ley de amnistía tras las elecciones generales de 2023, el dijo que no. "Es ilegal. Es inconstitucional. Es una infamia. (...) Entre los principios y el poder, yo me quedo con los principios y Sánchez se queda con el poder", explica.

La amnistía "no pasa el filtro europeo"

Feijóo también está "convencido" de que esta ley "no pasa el filtro europeo tal y como está" y cree que Europa "tiene que parar este ataque masivo". Tampoco está de acuerdo con las protestas que se produjeron en la calle de Ferraz, frente a la sede nacional del PSOE.

"Cualquier Gobierno europeo en unas circunstancias como esta, hubiese dimitido y convocado elecciones. Pero este no, este no lo va a hacer porque el objetivo y la obsesión con el poder a veces sobrepasa cualquier limite racional", comenta mientras añade que seguiremos "dependiendo de lo que quiera Puigdemont". "Él no ha mentido, -el que ha mentido - es el que ha pactado con él. Si quiere los siete votos de Junts tendrá que hacerle caso a Junts", añade.

El Comité de Dirección del Partido Popular se reunirá este miércoles en Génova para analizar la "mayor debilidad parlamentaria" que el Gobierno afronta después de que se tumbe la amnistía y tenga que volver a la Comisión de Justicia con los votos en contra del PP, Vox, UPN, CC y Junts.

Junts tumba la amnistía

La amnistía no avanza por su cauce parlamentario. Los 171 'síes' frente a los 179 'noes' provocan que el texto legal tenga que volver a la Comisión de Justicia. Los votos son insuficientes. No se alcanza la mayoría absoluta para pasar al Senado.

Los diputados de Junts piden cambios, unas 'líneas rojas' que el Gobierno de Pedro Sánchez no quiere cruzar, como cubrir todos los delitos de terrorismo y los de alta traición. "La ley de amnistía entró impecable y constitucional a esta cámara y así saldrá", expresaba el ministro de Presidencia, Félix Bolaños.

La formación que lidera Carles Puigdemont ha preferido el retraso a aprobar una ley que, según su portavoz, Miriam Nogueras, "tiene agujeros que la Justicia prevaricadora española puede aprovechar para dejar la ley en papel mojado". "Una amnistía selectiva y en diferido no es lo que acordamos", ha afirmado.