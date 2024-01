Feijóo insiste en que la votación de la amnistía "rompe radicalmente" la igualdad entre los españoles

En cuestión de horas arrancará el pleno extraordinario sobre la Ley de Amnistía en el Congreso de los Diputados. Y a las puertas de esa votación se desconoce si Junts votará a favor o exigirá más -otra vez- al Gobierno.

Los independentistas quieren blindar la Ley de Amnistía para que no quepa ninguna posibilidad de que Puigdemont pueda quedar fuera, y para ello, conocido el auto judicial de ayer sobre el Caso Volhov y la prórroga de García-Castellón sobre el Caso Tsunami, quieren incluir el delito de 'alta traición' en el texto. El periodo de reforma de la ley ya ha concluido, aunque una de las 'enmiendas vivas' de los de Puigdemont incluye está tipificación, eso sí, de aceptarla entraría todo delito de traición en la Ley de Amnistía.

Hoy, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha referido a esta situación incidiendo en que sería "impensable" en cualquier país. "La situación no es que sea preocupante, empieza a ser patético", ha dicho Feijóo, que ha vuelto a insistir en que la amnistía "rompe radicalmente la igualdad".

El Presidente del PP se ha referido a esta nueva exigencia desde Junts como un "espectáculo cotidiano" que genera "inseguridad jurídica". Además, Feijóo ha expresado su preocupación por lo que para él son "burlas a la palabra dada" manifestando que tiene consecuencias a nivel de desarrollo, empleo y futuro.

Desde el PP creen que Sánchez volverá a "ceder"

Esta nueva negociación 'in extremis' entre PSOE y Junts ha tenido más criticas desde el seno del PP. La secretaria general del partido, Cuca Gamarra, cree que Sánchez volverá a ceder con Junts, como ya lo hizo hace semanas en la votación del decreto ómnibus. "Siempre cede. Todo por el poder", ha exteriorizado Gamarra. El vicesecretario de Cultura y portavoz de los populares, Borja Semper, ha calificado como un "chantaje" esta maniobra de Junts. "Todavía no sabemos qué se va a votar. No lo saben ni los diputados del PSOE. Y esto es una anomalía", ha declarado Sémper en una entrevista esta mañana. El portavoz del PP ha añadido que la legislatura va a estar marcada por la "amenaza" del independentismo.

Alberto Núñez Feijóo intervendrá en el pleno sobre la Ley de Amnistía que inicia a las 15:00 horas. Por parte del PSOE no saldrá a la tribuna Pedro Sánchez. La proposición de ley de amnistía será defendida por el diputado socialista Paco Aranda, portavoz de la comisión de justicia y encargado en 2022 de defender la reforma del delito de sedición.