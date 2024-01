Puigdemont defiende el 'no' de Junts: "La ley tiene importantes carencias que no se han querido corregir"

Junts ha tumbado la proposición de ley de la amnistía y Carles Puigdemont, uno de los que más se beneficiarían de la norma, se ha pronunciado en sus redes sociales para explicar las razones de la negativa de su partido. "No podíamos dar nuestro apoyo a un proyecto de ley que tiene importantes carencias que no se han querido corregir", ha comenzado.

Aunque ha valorado "los esfuerzos realizados por el PSOE y Sumar en defender una ley de amnistía en un contexto hostil", ha considerado que "esos esfuerzos se han quedado a medias". A su parecer, el texto no incluía a todo el mundo y, " de contar con nuestro voto favorable, se habría invalidado el compromiso con una amnistía integral, completa, sin exclusiones". Un compromiso que, asegura, "acordamos para la investidura del presidente Pedro Sánchez".

En su mensaje ha afirmado que desde su partido no pararán de trabajar para "hacer una ley más sólida, sin tantas rendijas". "Es lo que hemos intentado todas estas semanas, hasta el final; nadie podrá decir que no hemos tenido voluntad de llegar a un acuerdo. Pero no lo hemos logrado. Tenemos unos días de rehacer el consenso inicial, del que no dudo, de que la amnistía debe incluir a todo el mundo perseguido por esta maquinaria de trinchar derechos fundamentales en los que se ha convertido -para los catalanes independentistas- la judicatura española", ha explicado.

Se abre la brecha entre independentistas

Oriol Junqueras -otro de los que también será amnistiado si finalmente se aprueba la ley- no coincide con el expresidente. "Aunque la proposición que se votaba hoy no es la que hubiera hecho ERC, es una buena ley... y es imprescindible en España".

Las discrepancias entre los dos partidos independentistas, Esquerra y Junts, abre aún más la brecha entre ellos. Lo que para ERC era una ley sin fisuras "que daba seguridad jurídica a las personas perseguidas", para Junts tiene grietas jurídicas "por culpa de los jueces", tal y como ha asegurado Toni Comín, uno de los hombres de confianza de Puigdemont.

Esta falta de consenso vuelven a dejar clara la debilidad de la unidad en el independentismo catalán. Una unidad ya dañada desde la ruptura en el Govern.