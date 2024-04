Feijóo, tras la decisión de Sánchez: "Ha usado al Rey como actor secundario en su última película"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado a Pedro Sánchez de "tomar el pelo" a los españoles al anunciar que continúa como presidente del Gobierno de España en una comparecencia ante los medios en la sede de Génova. Ha comenzado su intervención asegurando que España no tiene un presidente "a la altura" de los ciudadanos.

"Acerca de que el presidente del Gobierno no tenga problema en hacer el ridículo, yo no tengo nada que decir. Allá él. De que arrastre a mi país a ese camino, sí quiero hacer una consideración: España no tiene un presidente de la altura de sus ciudadanos", asegura. "La política que España merece llegará", añade.

Feijóo asegura que ha vivido los últimos días con "asombro" y considera que la crisis no nació el pasado miércoles, -cuando el presidente comunicó a través de una carta que paraba para reflexionar durante cinco días si seguía o no como jefe del Ejecutivo- "ni termina hoy".

"El PSOE se muestra aliviado por la continuidad de su líder (...) pero hay una España indignada a la que quiero dirigirme. Comparto que le han tomado el pelo a una Nación de 48 millones de españoles; el presidente del Gobierno ha dimitido durante cinco días por pura estrategia electoral, judicial o ambas, pero los problemas de los españoles no", afirma. "Hoy el presidente del Gobierno ha preferido huir hacia adelante que huir (...) en lugar de dar explicaciones a los españoles, les exige rendición de cuentas a los demás", añade.

Feijóo: el discurso de hoy de Sánchez es el "más peligroso" de todos

Feijóo, que ha advertido al jefe del Ejecutivo que "su proyecto se acabó", aunque puede "prolongar la agonía y la decadencia, pero no será más que eso: agonía y decadencia", también ha dejado claro que el discurso que ha pronunciado este lunes el presidente Pedro Sánchez, "es el más peligroso de todos los que ha entonado" y cree que quiere un país a su medida: "no quiere oposición".

"Se ha atrevido a revestir como conjura antidemocrática su intento de no hacer frente a la realidad democrática. Ha llegado a usar a su majestad el Rey, como actor secundario en su última película. A lo que no se ha atrevido es a dar ni una sola explicación", asegura.

El presidente de los 'populares' cree que Sánchez ha intentado dividir a España en dos: "Es absolutamente lamentable oír a los ministro del Gobierno hablar de buenos y malos. La España de conmigo o contra mi es la fórmula que ha escrito las páginas más negras de nuestra historia".

Feijóo rechaza presentar una moción de censura

El anuncio del jefe del Ejecutivo se produce cinco después de comunicar un periodo de reflexión para decidir su continuidad al frente del Gobierno. El líder del Partido Popular, principal partido de la oposición, ha asegurado durante su comparecencia que no va a presentar una moción de censura contra Pedro Sánchez "porque ha comprado el apoyo de sus socios".

"Adelanto que no le voy a presentar una moción de censura en estos momentos porque ha comprado el apoyo de sus socios con la dignidad de todos los españoles. Pero si Sánchez tenía complicado lograr el calor de la calle, antes del día de hoy más complicado lo tendrá a partir de este momento", expresaba Alberto Núñez Feijóo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com