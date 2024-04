Así han reaccionado los socios de Pedro Sánchez a su decisión de quedarse en el Gobierno: "Los intentos de desestabilizar se responden con más democracia"

Varios días de reflexión y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al fin ha comunicado su decisión: se queda como presidente y no presenta su dimisión ante lo que considera una campaña de acoso y derribo contra él y contra Begoña Gómez, su esposa.

"He decidido seguir con más fuerza si cabe al frente de la Presidencia del Gobierno de España", afirmaba asegurando que se trata de un "punto y aparte" y ha pedido la movilización de la "mayoría social" por la dignidad y el sentido común "poniendo freno a la política de la vergüenza que llevamos demasiado tiempo sufriendo".

Sánchez ha agradecido de manera especial el apoyo recibido por parte del PSOE y del resto de personas que le han trasladado su apoyo. "Gracias a esa movilización social que ha influido decisivamente en mi reflexión".

Las reacciones de los socios de Pedro Sánchez

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha hablado tras conocer la decisión que ha adoptado el presidente del Gobierno. Una decisión personal y desconocida por parte de los ministros.

"Quiero mostrar mi respeto por la decisión de Sánchez. Hoy mas que nunca el pueblo español necesita seriedad, serenidad y un horizonte de país (...) los intentos de desestabilizar al gobierno se responden con más democracia y más derechos: necesitamos un gobierno que avance, que no se detenga, la democracia se defiende con cuestiones fundamentales", expresaba la líder de Sumar, partido que gobierna en coalición con el PSOE.

También considera que es "urgente" una "democratización" de la Justicia -con la renovación del Consejo General del Poder Judicial y la derogación de la ley mordaza- y envía un mensaje al líder del principal partido de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, para que "deje de cuestionar los resultados que salieron de las urnas".

Además, ha pedido al presidente Pedro Sánchez que ese "punto y aparte" del que hablaba en su discurso sea para "gobernar más y mejor" e ir "más allá del cumplimiento estricto" del pacto de investidura.

También la ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha agradecido a Sánchez que siga al frente de sus responsabilidades y le traslada que es algo que "merece la pena".

"Por la mayoría social de nuestro país, para seguir avanzando, para que la política útil se imponga al insulto y la intoxicación, por la regeneración democrática. Con más fuerza que nunca. Gracias, presidente", señala la ministra en su cuenta de la red social X.

El ministro de Agricultura, Luis Planas, califica de "excelente noticia" para España y Europa la decisión del presidente del Gobierno y así lo ha manifestando en la red social:

"El Presidente Pedro Sánchez sigue liderando el proyecto para el progreso y futuro de España, y la defensa de nuestra democracia. #ConMásfuerzaQueNunca #Merecelapena", ha escrito.

También se ha pronunciado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien defiende la "buena" decisión de Pedro Sánchez.

"Es una decisión que es buena para España, es buena para las políticas progresistas que él lidera y encarna y es buena para la posición de liderazgo de España en Europa y en el mundo", ha sostenido en declaraciones en el Senado, donde se ha mostrado "feliz" por la decisión tomada y ha agradecido "el coraje personal y democrático" que ha mostrado pese a la "campaña de acoso" de la que es objeto desde hace años.

"Estoy feliz porque hoy no ha triunfado la calumnia, no ha triunfado el bulo, no han triunfado los acosadores, no han triunfado los que creen que para ser mejor político hay que ser peor persona y hay que tratar al adversario como enemigo al que hay que destruir cueste lo que cueste a cualquier precio".

La ministra de Defensa, Margarita Robles, expresa su "satisfacción personal" por la continuidad de Pedro Sánchez como presidente y asegura que es "una persona entregada, que trabaja por este país".

"Ha demostrado hoy que hay que hacer política con principios, con honestidad, que no vale todo". "Los que estamos en la vida pública sabemos que estamos pendientes cada día de la maledicencia, muchas veces de la calumnia, y esa no es una forma de hacer política", ha mantenido. "Aceptamos las críticas, pero no tenemos por qué aceptar el insulto, ni la calumnia, ni la maledicencia", añade.

La socialista Francina Armengol -y presidenta del Congreso de los Diputados- ha mostrado su deseo de que la "reflexión colectiva" que ha propiciado con su parón de cinco días "contribuya a dignificar la política".

"Hoy gana la democracia. Hoy ganan el respeto y la dignidad. Que la reflexión colectiva contribuya a dignificar la política. Por el bien de las instituciones, para servir a la ciudadanía. No cabe otra política que la útil. Trabajemos por ella".

En la misma red social ha reaccionado el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, donde ha manifestado que hoy "gana la democracia".

"Hoy gana la democracia. Gracias por tu coraje, presidente Pedro Sánchez. Seguimos avanzando!", ha publicado

También se ha pronunciado Pere Aragonès sobre la decisión de Pedro Sánchez de continuar en Moncloa. "Bienvenido, ya sabemos que la democracia española es de mala calidad", manifiesta.

"La ultraderecha ha acosado en otros lados, al independentismo nos han puesto multas, se nos ha espiado, y el PSOE ha mirado para otro lado hasta que se lo ha encontrado de cara (...)", quién lo ve como un "acto electoral de cinco días": "¿sin campaña electoral habría pasado esto? ¿hubiésemos tenido estos cinco días? (...) se ha acabado la comedia, dejemos los egos a un lado...", expresaba.

