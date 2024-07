Feijóo crítico con la Ley de Extranjería, no aclara su voto: "¿Pero qué falacia es esta?"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante una entrevista con el director general de Antena 3 Noticias, ha tratado el tema de la Ley de Inmigración que trae de cabeza al Gobierno en las últimas semanas. Una Ley que ha puesto patas arribas las Comunidades Autónomas donde Partido Popular gobernaba con Vox.

Durante un encuentro informativo organizado por 'La Razón', el líder de los Populares ha opinado sobre esta ley pero se ha desmarcado de la proposición de ley para modificarla. "Qué la Ley de Extranjería actúe sin hablar con las comunidades autónomas dónde está la cogestión, pero, ¿qué falacia es esta?", se ha preguntado Feijóo, que ha exigido un plan nacional de migración, gestión en lugares de origen, que se declare la emergencia migratoria en todo el país y reunir a la Conferencia de Presidentes.

Críticas al Gobierno y a Vox

El presidente del PP no ha dudado no solo en cargar contra el Gobierno de Pedro Sánchez sino también contra Vox, a los cuales ha acusado de emplear la inmigración como arma electoral contra el PP: "O apoyas a ciegas a este Gobierno, o eres insolidario, dice el Partido Socialista; o abandonas a los menores y a Canarias a su suerte, o eres un traidor, como dice Vox", señala. Feijóo alega que la única propuesta del Gobierno en cuanto al tema migratorio es "buscar un culpable". "Acusar de insolidaridad al que recoge y al que acoge a los menores y de progresismo al que no, pues es otra cuestión absolutamente lamentable", ha subrayado.

En lo que respecta a Vox por la ruptura de los Gobiernos autonómicos, Feijoó ha criticado al partido de Abascal por ello y señala que "no puede representar el cambio político en España quien ha tirado a la basura el cambio político en las comunidades autónomas". "Quedarse en la denuncia y la protesta desde la oposición es un lujo que España no se puede permitir", ha sentenciado. Además, ante las preguntas, el presidente de los Populares no ha dudado en calificar esta acción de Vox como "un gravísimo error, propio de partidos que no han gobernado nunca" y que "solamente buscan teóricamente su rédito electoral, con independencia de cómo le vaya a la nación".

Como "futuro incierto" ha calificado Feijoó a la posibilidad de que, ante el panorama político de las Comunidades Autónomas, los Populares tengan que acudir a acuerdos con otras formaciones y alega que eso es lo propio de "otras legislaturas". Ha evitado entrar en un escenario hipotético de esto.

Rechazo a Escrivá como gobernador del Banco de España

En última instancia, Feijóo ha hablado sobre la posibilidad de que el ministro José Luis Escrivá sea designado como gobernador del Banco de España. La noticia, alega que le llegó "sorpresivamente, después de iniciar unas conversaciones que iban bien", por lo que ha considerado que se le está "tomando el pelo".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com