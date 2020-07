Fabra, sobre las escuchas de Gürtel: "Siento sonrojo, como todos lo españoles"

El presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, ha asegurado este viernes que siente "sonrojo" cuando escucha algunas grabaciones que se están reproduciendo en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), donde estos días se está celebrando el juicio de la 'causa de los trajes' dentro del 'caso Gürtel' contra el expresidente regional Francisco Camps y el exsecretario general del PPCV Ricardo Costa.



Fabra ha realizado estas declaraciones en una entrevista a una radio nacional, al ser preguntado qué siente cuando escucha las grabaciones que están sonando en el TSJCV. "Sonrojo, como todos los españoles", ha respondido el jefe del Consell, aunque ha añadido que "en muchas ocasiones, mantener una conversación privada y luego hacerla publica puede suponer avergonzarse a las personas que las escuchan".



Asimismo, Fabra ha subrayado que todas las personas que han testificado en este juicio coinciden en que "no se produjo ese regalo de trajes". En esta línea, ha hecho hincapié en que "convencido de la inocencia de Paco Camps y de Ricardo Costa".



Inquirido por si considera que la imagen de Camps queda afectada por este caso, Fabra considera que si el exjefe del Consell hubiera "sospechado mínimamente" de las personas de la 'trama Gürtel' "no hubieran estado trabajando con él". "Lo hicieron de forma que no dieron a conocer sus intenciones", ha señalado.



Para el presidente de la Generalitat, lo "importante" es que, independientemente de algunas cuestiones que "se podía haber hecho mejor, sobre todo detectando el tipo de gente", Francisco Camps "no se ha enriquecido en ningún momento". De hecho, ha asegurado que "tiene menos patrimonio que cuando empezó en política".